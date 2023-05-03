按照严格的定义，Web 服务器是应用服务器的常见组成部分。

Web 服务器提供静态 Web 内容（例如 HTML 页面、文件、图像、视频），主要用于响应来自 Web 浏览器的超文本传输协议 (HTTP) 请求。

应用服务器通常也提供 Web 内容，但其主要工作是支持最终用户客户端和服务器端应用代码（表示业务逻辑）之间的交互，从而生成和交付动态内容，例如事务结果 、决策支持或实时分析。 应用服务器的客户端可以是应用自身的最终用户 UI、Web 浏览器或移动应用，并且可通过任意数量的通信协议进行客户端/服务器交互。

然而，在实践中，特别是随着 Web 浏览器成为应用客户端的热门之选，以及用户对 Web 应用及其性能的期望不断升高，Web 服务器与应用服务器之间的界线已变得越来越模糊。

大多数 Web 服务器都支持脚本语言（例如 ASP、JSP、PHP、Perl）插件，从而能够基于服务器端逻辑生成动态内容。 越来越多的应用服务器不仅整合了 Web 服务器的功能，而且在与 Web 服务器交互的过程中使用 HTTP 作为主要协议并支持其他协议（例如，CGI 和 CGI 变体）。 它们还支持 Web 应用使用反向代理、集群、冗余和负载均衡等服务，从而提高性能和可靠性；此外，它们将开发人员从繁重的基础架构任务中解放出来，有更多精力去从事编码工作。

更令人困惑的是，许多 Web 服务器和一些应用服务器都被称为或自称为 Web 应用服务器。

最重要的是，当今最流行的 Web 服务器和应用服务器实际上是这两者的混合体。 我们如今使用的大多数功能日益丰富的应用都同时具有静态 Web 内容和动态应用内容，而这些内容由 Web 服务器和应用服务器技术共同交付。