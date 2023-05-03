按照严格的定义，Web 服务器是应用服务器的常见组成部分。
Web 服务器提供静态 Web 内容（例如 HTML 页面、文件、图像、视频），主要用于响应来自 Web 浏览器的超文本传输协议 (HTTP) 请求。
应用服务器通常也提供 Web 内容，但其主要工作是支持最终用户客户端和服务器端应用代码（表示业务逻辑）之间的交互，从而生成和交付动态内容，例如事务结果 、决策支持或实时分析。 应用服务器的客户端可以是应用自身的最终用户 UI、Web 浏览器或移动应用，并且可通过任意数量的通信协议进行客户端/服务器交互。
然而，在实践中，特别是随着 Web 浏览器成为应用客户端的热门之选，以及用户对 Web 应用及其性能的期望不断升高，Web 服务器与应用服务器之间的界线已变得越来越模糊。
大多数 Web 服务器都支持脚本语言（例如 ASP、JSP、PHP、Perl）插件，从而能够基于服务器端逻辑生成动态内容。 越来越多的应用服务器不仅整合了 Web 服务器的功能，而且在与 Web 服务器交互的过程中使用 HTTP 作为主要协议并支持其他协议（例如，CGI 和 CGI 变体）。 它们还支持 Web 应用使用反向代理、集群、冗余和负载均衡等服务，从而提高性能和可靠性；此外，它们将开发人员从繁重的基础架构任务中解放出来，有更多精力去从事编码工作。
更令人困惑的是，许多 Web 服务器和一些应用服务器都被称为或自称为 Web 应用服务器。
最重要的是，当今最流行的 Web 服务器和应用服务器实际上是这两者的混合体。 我们如今使用的大多数功能日益丰富的应用都同时具有静态 Web 内容和动态应用内容，而这些内容由 Web 服务器和应用服务器技术共同交付。
市场上充斥着各种各样的 Web 服务器和应用服务器，数量之多，不胜枚举。 我们认为，仅列出最流行的免费开源选项可能会更有价值：
Nginx（链接位于 ibm.com 外部）是一种开源 Web 服务器，具有反向代理、负载均衡、邮件代理和 HTTP 缓存等功能。 可从 Nginx, Inc. 获取受支持的 Nginx 商用版本 （链接位于 ibm.com 外部）。根据互联网研究和网络犯罪预防公司 Netcraft（链接位于 ibm.com 外部）提供的数据，截至 2019 年 12 月，Nginx 为全球近 38% 的网站以及超过 25% 的日访问量达百万的最繁忙网站提供服务和代理。 Nginx 的世界知名企业用户包括 Dropbox、Netflix 和 Zynga。
Apache HTTP Server（也称为“Apache”）于 1995 年首次发布，它是另一种非常流行的免费开源 Web 服务器，它支持的网站数量一直超过其他 Web 服务器，峰值到到 71%，直到 2019 年 4 月才被 Nginx 超越。 截至 2019 年 12 月，Apache 为全球超过 24% 的网站和 31% 的日访问量达百万的最繁忙网站提供服务。
Apache Tomcat（链接位于 ibm.com 外部）是一种开源应用服务器，它可以执行 Java Servlet、呈现和交付包含 JavaServer Page 代码的网页，并为 Java Enterprise Edition (Java EE) 应用提供服务。 Tomcat 于 1998 年发布，它是使用最广泛的开源 Java 应用服务器。
Glassfish（链接位于 ibm.com 外部）是 Sun Microsystems 于 2006 年推出的开源 Java EE 应用服务器，现在由 Eclipse Foundation（链接位于 ibm.com 外部）托管。 与大多数 Java 应用服务器一样，Glassfish 支持 Java Servlet 和 Enterprise JavaBeans (EJB) 等，但它也可以用作 Web 服务器，提供 Web 内容以响应 HTTP 请求。
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