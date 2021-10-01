IBM 的应用性能管理 (APM) 解决方案可监控企业的整个应用堆栈，同时提供应用环境的实时洞察。 IBM Instana® Observability 和 IBM Turbonomic Application Resource Management 协同工作，以零人工的配置，自动执行发现、匹配和配置等一系列操作。 这些解决方案还有助于提供 AI 支持的故障诊断，以预测事件、自动修复，并推动实现特定的、可自动化的操作。