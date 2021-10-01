IBM 的应用性能管理 (APM) 解决方案可监控企业的整个应用堆栈，同时提供应用环境的实时洞察。 IBM Instana® Observability 和 IBM Turbonomic Application Resource Management 协同工作，以零人工的配置，自动执行发现、匹配和配置等一系列操作。 这些解决方案还有助于提供 AI 支持的故障诊断，以预测事件、自动修复，并推动实现特定的、可自动化的操作。
进一步了解从 APM 到企业级的可观察性
确保开发人员的高效工作和持续部署。
精准收集信息，实时了解组件影响。
为所有团队的可观察性和应用性能管理提供监控软件。
采用可动态调配资源的应用程序，以确保性能良好，并满足峰值需求。
根据实时需求自动管理资源。
通过促进持续良好的应用程序运行状况，避免停机成本并防止性能下降。
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