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把全栈可观察性与自动化的应用资源管理相结合，在性能问题影响到客户体验之前妥善处理，防患于未然。
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借助应用性能管理解决方案监控整个堆栈

IBM 的应用性能管理 (APM) 解决方案可监控企业的整个应用堆栈，同时提供应用环境的实时洞察。 IBM Instana®  Observability 和 IBM Turbonomic Application Resource Management 协同工作，以零人工的配置，自动执行发现、匹配和配置等一系列操作。 这些解决方案还有助于提供 AI 支持的故障诊断，以预测事件、自动修复，并推动实现特定的、可自动化的操作。
附加链接

进一步了解从 APM 到企业级的可观察性
可观察性

检测影响客户体验的应用和业务风险。

 切实可行的洞察

将应用 SLO 与底层基础架构资源相关联。

 自动化

自动执行应用发现和动态资源调配，以持续地确保应用性能的最佳状态。
IBM Instana Observability 增强应用性能监控，以提供更快解决事件所需的环境。 查看 Gartner 魔力象限 进一步了解 IBM Instana Observability
IBM Turbonomic Application Resource Management 通过更智能的资源管理，确保应用性能状态良好。 阅读 Forrester 总体经济影响研究报告 进一步了解 IBM Turbonomic
加速 CI/CD

确保开发人员的高效工作和持续部署。

 了解更多信息 (1.1 MB) 消除事件"噪声"，排除干扰

精准收集信息，实时了解组件影响。

 了解更多信息 开发和生产中的调试工具

为所有团队的可观察性和应用性能管理提供监控软件。

 

 了解更多信息 AI 支持的洞察

采用可动态调配资源的应用程序，以确保性能良好，并满足峰值需求。

 了解更多信息 提高 IT 工作效率

根据实时需求自动管理资源。

 了解更多信息 降低业务风险

通过促进持续良好的应用程序运行状况，避免停机成本并防止性能下降。

 了解更多信息
PRISA

了解这家讲西班牙语媒体公司如何在管理众多不同信息系统的情况下，依然确保为世界各地提供高性能的内容交付。

 Carhartt

了解这个知名服装零售品牌如何实施 IBM Turbonomic Application Resource Management，以应对突然激增的业务，从而实现云优先战略。

 Dealerware

了解这家车队管理公司如何改善其平台的性能和客户体验。

J.B. Hunt

了解这个交通运输业的领导者如何通过自动化应用资源管理，在一年内腾出 650 个工时。

 PathMotion

了解这个基于云的人才招聘和雇主品牌建设平台扩展运营并打入新市场的可观察性之旅。

 Metzler Bank

了解这家银行如何获得对客户服务级别协议 (SLA) 的可见性和控制力。
什么是应用性能管理？

了解 APM 如何保持应用的平稳高效运行，帮助预防性能问题。

 资源的分配和利用之间有什么区别？

了解为什么新的客户体验范式要求公司高管考虑到服务级别目标 (SLO)。

什么是可观察性？

了解可观察性，它是一种通过分析、 人工智能和其他技术来衡量系统状态的能力，可使 IT 运营更加高效和有效。

 什么是智能运维 (AIOps)？

了解 AIOps 是什么，以及它如何提供对现代分布式应用的深度可见性，从而实现更快捷、自动化的问题管理和解决。
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