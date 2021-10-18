分配指任务的调度、组织与分派，而利用率指整体资源绩效的策略性度量。

资源分配是公司为实现目标而配置有效资源的过程。这通常涉及项目经理向团队成员分配具体任务，或通过项目资源分配工作负载以支持项目组织与规划。有效管理项目进度及项目内外部依赖关系可防止范围蔓延并提升盈利水平。

尽管许多公司仍然使用 Excel 电子表格等传统资源分配工具进行预测，但需要先进的资源管理工具和项目管理软件 (PMS) 来加速决策、获取任务排序最优方案的洞察，并在项目范围内有效分配资源。

资源利用率与资源分配的区别在于，它是衡量团队使用可用资源效率的关键绩效指标（KPI）。换言之，资源利用率创建的 KPI 用于衡量在可用时间或容量内的绩效与投入。

最优资源利用率与智能资源分配使项目经理能预见跨多个类别的资源可用性。这种认知使团队能策略性规划人力安排，并实施实时补救措施，确保新项目顺利运行。

资源分配和资源利用率都是项目管理的重要领域，当它们协同使用并借助资源管理软件增强时，能够支撑增长、提高利润、改善生产率并提升企业盈利水平。