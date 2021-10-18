此战略规划的两个关键方面是资源分配与资源利用率。区分资源分配与资源利用率是规划成功、消除资源问题及获得竞争优势的核心。
分配指任务的调度、组织与分派，而利用率指整体资源绩效的策略性度量。
资源分配是公司为实现目标而配置有效资源的过程。这通常涉及项目经理向团队成员分配具体任务，或通过项目资源分配工作负载以支持项目组织与规划。有效管理项目进度及项目内外部依赖关系可防止范围蔓延并提升盈利水平。
尽管许多公司仍然使用 Excel 电子表格等传统资源分配工具进行预测，但需要先进的资源管理工具和项目管理软件 (PMS) 来加速决策、获取任务排序最优方案的洞察，并在项目范围内有效分配资源。
资源利用率与资源分配的区别在于，它是衡量团队使用可用资源效率的关键绩效指标（KPI）。换言之，资源利用率创建的 KPI 用于衡量在可用时间或容量内的绩效与投入。
最优资源利用率与智能资源分配使项目经理能预见跨多个类别的资源可用性。这种认知使团队能策略性规划人力安排，并实施实时补救措施，确保新项目顺利运行。
资源分配和资源利用率都是项目管理的重要领域，当它们协同使用并借助资源管理软件增强时，能够支撑增长、提高利润、改善生产率并提升企业盈利水平。
尽管资源分配对任何新项目都必不可少，但仅靠分配无法为项目经理提供制定前瞻性战略决策所需的完整视图。正是资源利用率的关键区别所在，也是其在项目成功中发挥核心作用的原因。
资源利用率解决方案可在多个层面追踪团队的使用效率，提供统一的实时全景视图，从战略角度衡量资源效能。
整体资源利用率追踪实际分配时间与总可用工时的对比。还可计算其他利用率类别，如计费工时、非计费工时和战略资源利用时间。所有这些时间追踪类别均以总可用资源容量为基准进行测算。
通过资源利用率，可以清楚地了解各个类别中实际工作小时数与计划工作小时数的对比情况，可实现战略性的容量规划，从而最大化人力资源效能、增加可计费资源并优化团队利用率，确保按时交付高质量成果。
监控团队利用率并追踪个人绩效生产力，为项目经理提供了有效资源管理的关键 KPI 之一。这些计算有助于避免资源过度分配。
资源调度过度分配可能导致工时过长引发员工倦怠，而资源不足则会造成计划外延误。因此，准确衡量利用率并相应配置资源至关重要。
典型的资源利用率公式按实际或分配时间除以资源容量计算。利用率指标使项目经理能追踪资源绩效并生成资源利用率报告。然后，资源经理可据此核算新项目的可计费任务，并参与战略性容量规划。
为优化应用性能并避免瓶颈及潜在问题，企业需准确预估资源需求。然而，应用复杂的多层抽象结构使得理解哪些网络资源在支持或拖慢特定应用变得愈发困难。
在动态环境中，通过传统方法进行预测往往会导致过度分配。此外，传统运营工具可能引发资源低效配置，延缓数字化转型进程。
随着敏捷数字环境日趋复杂，基础设施持续产生创纪录的新数据，更智能的资源管理势在必行。
AIOps 驱动的方法——使企业能在全系统可视性基础上智能分配资源——让企业保持竞争力。部署跨系统解决方案可通过事前问题干预降低开支，凭借模式解析与事件隔离能力杜绝应用资源问题，以更少投入提升应用性能。
Turbonomic Application Resource Management 提供了人工智能驱动的软件解决方案，允许团队利用其应用数据，并在全栈混合云环境中生成智能、自动的资源操作，从而节省时间并提高生产力。
借助智能应用资源管理解决方案，项目团队可持续获取基于实际运行时和微服务指标的建议操作，验证这些可信操作，并参与决策自动化，基于应用数据持续实现资源的高效利用。
了解 Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks如何监控和优化应用程序、管理复杂基础架构、生成实时分析并提供采取智能自动化操作所需的可靠应用洞察。
开启您的旅程，以尽可能低的成本保障应用性能。立即预约 IBM Turbonomic 演示。
将业务转型和技术转型融为一体，重塑工作方式，从而增强企业敏捷性。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
通过端到端服务将数据分析、AI 和自动化技术融入核心流程，提升财务绩效并实现业务价值。