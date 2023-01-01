业务绩效就是 IT 绩效。如今，生成式 AI 的爆炸式增长及其带来的可能性，使 IT 面临着更大的压力，他们必须交付正确的业务成果，提供最佳的客户体验，并以尽可能低的成本完成这一切。
IBM 的 AIOps 解决方案组合提供了一套最综合完整的模块化自动化技术。客户通过使用我们的 AI 驱动解决方案来提高 IT 运营效率，已经达到了全新的绩效水平，例如：
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将技术投资与明确的业务价值挂钩，同时积极管理所有云供应商的成本，并减少浪费。我们值得信赖且易于使用的解决方案可提供 FinOps 功能，有助于您最大限度地改进云策略，并在堆栈的每一层主动实现应用程序资源的最高效利用。了解 TUI 如何在不影响业务连续性的情况下将云成本降低 50%。
如果您的应用程序就是您的业务，那么稳定的应用程序性能必不可少。但是“永远在线”的成本高昂。此外，您无法修复看不到的项目。我们的解决方案可提供实时可观察性，帮助您确定资源的使用时间和方式，并实时匹配实际需求。了解 Enento 如何利用 IBM® Instana 来满足 SLA 并实现 99.99% 的应用程序可用性。
快速识别、评估和修复 IT 事件对于高效运营至关重要。我们的解决方案可提供实时可见性，积极主动地解决复杂问题，并提供 AI 驱动的修复功能，以确保缩短平均修复时间，并延长应用程序的正常运行时间。请参阅“Electrolux 如何将解决 IT 问题的时间从三周缩短至一小时”。
自动化代码质量对于强大的 CI/CD 管道至关重要。当 DevOps 团队编写、集成、测试和发布代码时，我们的解决方案可以通过自动和持续发现、监控和应用程序性能验证帮助您缩短上市时间。了解全栈可见性如何让您更好地了解您的环境并加速创新。
为避免性能风险而过度分配资源，会使企业和环境付出代价，而客户正在关注您对环境承诺的重视程度。我们的解决方案可帮助您自动优化云端和数据中心环境，并减少闲置机器所需的能源和产生的浪费。了解 BlueIT 如何在不影响性能的情况下减少 10% 的浪费。
深入了解 BlueIT 如何加速数字化转型、提高应用程序性能并减少碳排放。
了解 TUI 的 Apptio Cloudability 实施如何帮助他们展示云支出和策略的价值，同时维持较低的云成本。
了解 ExaVault 如何满足客户需求，为数十亿个任务关键型文件传输提供自动化技术。
了解医疗保健龙头企业 Providence 如何通过 Turbonomic 节省超过 200 万美元，同时保障了应用程序性能。
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了解 IBM 为什么荣膺领导者以及为什么是“Universe 所有子类别中性能方面最稳定的 AIOps 供应商”。
了解为什么过去的“故障修复”策略不适用于现代 IT 组织，以及AI 驱动的解决方案如何帮助您保持竞争力。
了解最常见的误区和事实，帮助您在可观察性领域将虚构与现实区分开来。
了解 FinOps 从业者如何借助 IBM® Turbonomic Application Resource Management，采取行动来优化成本。
了解如何将您的 IT 团队从“成本中心”重新定位为“协作者”，以及如何定制、更新甚至重塑您的 IT 和 AI 策略方法。