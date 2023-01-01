业务绩效就是 IT 绩效。如今，生成式 AI 的爆炸式增长及其带来的可能性，使 IT 面临着更大的压力，他们必须交付正确的业务成果，提供最佳的客户体验，并以尽可能低的成本完成这一切。

IBM 的 AIOps 解决方案组合提供了一套最综合完整的模块化自动化技术。客户通过使用我们的 AI 驱动解决方案来提高 IT 运营效率，已经达到了全新的绩效水平，例如：

- 平均修复时间 (MTTR) 缩短 50%

- 99.99% 的应用程序可用性

- 云成本降低 50%

- 保证应用程序性能的同时节省 200 万美元