鉴于大多数基于云的部署的复杂性，监控整个云应用和服务堆栈的性能可能十分耗时，且消耗大量内部资源。 云监控解决方案利用自动化工具跟踪性能、资源分配、网络可用性和其他重要的基于云的关键性能指标 (KPI)，进而能够实时汇总性能数据。 这让 IT 人员可以了解和控制整个基于云的基础架构。

这些工具提供几乎无限的能力，可以发现用户活动的重要趋势，在避免宕机、配置不足的工作负载和潜在安全问题方面发挥关键作用。

云监控软件提供的其他一些能力包括：

全天候实时监控虚拟机、服务、数据库和应用





在所有基于云的应用和服务中，对应用、用户和文件访问行为提供多层可视性





高级报告和审计功能，确保满足监管标准





跨多云和混合云环境的大规模性能监控集成

如今市场上存在各种云监控工具，每种工具都有各自独特的用途。 然而，大多数云监控解决方案分为以下几类：

网站监控。 每个企业都需要确保其网站和 Web 服务易于访问、高度优化而且安全可靠。 云监控工具可以帮助企业发现各种硬件故障和安全漏洞，无论是细小问题，还是重大缺陷，使开发人员和管理员能够主动采取纠正措施，以免问题影响用户体验。

数据库监控。 确保数据库管理系统的性能和运行状况保持完好，是业务连续性工作中非常重要的一个环节。 云监控解决方案主动监控云数据库资源，跟踪流程、查询和服务可用性，确保数据库管理系统的准确性和可靠性，而不论有多少实例及其部署方式如何。

应用性能监控 (APM)。 对于任何云监控解决方案来说，APM 都是一个重要组成部分，在保持应用顺畅且高效运行方面发挥着重要作用。 APM 可衡量应用可用性和性能，为开发团队快速诊断应用环境中的问题提供必要的工具。 APM 解决方案还帮助改善用户体验，满足应用和用户服务级别协议 (SLA)，最大程度消除宕机情况，并降低总体运营成本。