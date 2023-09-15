云监控包括用于分析、跟踪、管理基于云的服务和应用的一系列策略和实践。 随着企业扩展其基础架构和数字足迹，IT 管理员和 DevOps 团队保持对数字资产性能的可见性变得非常重要。 云监控提供了一种有效的方式来实现这种可见性，同时为企业提供可行的洞察，进而提高可用性并改善用户体验。
鉴于大多数基于云的部署的复杂性，监控整个云应用和服务堆栈的性能可能十分耗时，且消耗大量内部资源。 云监控解决方案利用自动化工具跟踪性能、资源分配、网络可用性和其他重要的基于云的关键性能指标 (KPI)，进而能够实时汇总性能数据。 这让 IT 人员可以了解和控制整个基于云的基础架构。
这些工具提供几乎无限的能力，可以发现用户活动的重要趋势，在避免宕机、配置不足的工作负载和潜在安全问题方面发挥关键作用。
云监控软件提供的其他一些能力包括：
如今市场上存在各种云监控工具，每种工具都有各自独特的用途。 然而，大多数云监控解决方案分为以下几类：
网站监控。 每个企业都需要确保其网站和 Web 服务易于访问、高度优化而且安全可靠。 云监控工具可以帮助企业发现各种硬件故障和安全漏洞，无论是细小问题，还是重大缺陷，使开发人员和管理员能够主动采取纠正措施，以免问题影响用户体验。
数据库监控。 确保数据库管理系统的性能和运行状况保持完好，是业务连续性工作中非常重要的一个环节。 云监控解决方案主动监控云数据库资源，跟踪流程、查询和服务可用性，确保数据库管理系统的准确性和可靠性，而不论有多少实例及其部署方式如何。
应用性能监控 (APM)。 对于任何云监控解决方案来说，APM 都是一个重要组成部分，在保持应用顺畅且高效运行方面发挥着重要作用。 APM 可衡量应用可用性和性能，为开发团队快速诊断应用环境中的问题提供必要的工具。 APM 解决方案还帮助改善用户体验，满足应用和用户服务级别协议 (SLA)，最大程度消除宕机情况，并降低总体运营成本。
当今企业使用各种本地和基于云的解决方案。 这种基础架构的合并和支持这种合并的运营流程会导致产生多云和混合云环境，这些环境需要多一道监控、维护和控制。 云监控有助于简化对这些复杂系统的管理，同时减少管理它们所需的内部资源。
混合云监控。 混合云环境将公有云服务与私有本地基础架构结合起来。 这使组织能够将业务中的敏感要素（如客户数据和交易流程）保留在本地，同时将其他应用和服务放在高度可扩展而且可靠的云环境中运行。
但是，如果无法端到端地了解混合环境中的应用和服务的性能和运行状况，就难以发现并解决软件开发管道、网站和应用性能、网络配置以及其他 IT 相关流程中的关键故障或瓶颈。 混合云监控解决方案能够与云供应商的性能数据无缝集成，从而使数据更直观、更易于理解。 这会明确呈现基于云的关键性能指标 (KPI)，使团队能够围绕服务淘汰、应用资源配置、移动敏捷性和数据库管理做出更明智的决策。
多云监控。 多云环境与混合云的相似之处在于，它们都将本地解决方案与基于云的计算环境相结合，但多云环境更加复杂，因为它利用了多个公有云提供商。
运行多云环境的组织可以灵活地选择最适合每个工作负载的云服务。 但是，多云环境的运营也会带来一些挑战。
多云会增加基础架构管理的复杂性，因为需要通过多个第三方提供商管理组织的工具、服务和网络配置。 除此之外，每个云提供商有关可用性、合规性和安全性的 SLA 也各不相同，所以资源支出和总体可扩展性很容易失控。
应用性能管理通过监控延迟、流量、错误和饱和度等方面的“黄金”信号，帮助在整个基础架构中保持统一的用户体验。 通过使用这些统一标准，组织可以在发生事故时收到策略驱动的通知，并运行自动化流程迅速解决问题。
迁移到混合或多云环境可以为不断扩展的企业带来诸多优势，尤其是那些希望提升运营敏捷性的企业。 但要从基于云的部署中获得最大收益，就必须遵循一些标准的云监控最佳实践。
最终用户体验监控。 虽然提高流程管理的内部效率很有必要，但每个企业的主要目标应该是在所有层级监控和解决用户体验问题。 获得有关如何为用户改善应用性能和可用性的洞察，对产品和服务的成本以及总体可持续性具有重大影响。
组织可以通过两种方式在企业环境中部署数字体验监控：
在复杂的基础架构与混合云部署中，应结合使用综合监控和真实用户监控，以便全面了解数字化体验。 这包括提供详细的网络、后端和前端性能分析，以及深入的用户洞察，帮助组织查明关键问题并予以解决。
迁移至统一平台。 平衡本地和基于云的系统的需求并非易事，往往会导致效率低下、缺乏沟通和服务不稳定。 通过将基础架构的所有方面迁移到统一的监控平台中，可以一站式地高效管理所有 KPI，全面深入地了解性能优化情况。
提高自动化水平。 云监控自动化技术借助智能和预测性的“黄金”信号，帮助企业大幅提高运营效率。 借助在私有云、公有云和混合云环境中部署的监控解决方案，组织可以更全面深入地了解和控制整个基础架构堆栈。 这样就带来了更高的透明度，使团队能够有效地优化业务的所有方面，包括网站性能、资源管理和应用可用性等。
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