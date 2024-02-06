在招聘过程中，申请人可使用该平台来了解有关特定企业及其企业文化的更多信息。如此便可打造一种积极的候选人体验，从而吸引对口的人才。

由于需扩展其业务从而进军新市场，PathMotion 的可观察性之旅便始于对本地整体应用程序进行现代化改造，并变为在 Google Cloud Platform (GCP) 和 Google Kubernetes Engine (GKE) 上构建和部署微服务。PathMotion 需要一个同样现代化的可观察性与监控解决方案，以便跟上容器化微服务的全新速度与复杂性。