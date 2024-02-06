PathMotion 是一个基于云的人才招聘与雇主品牌打造平台，它可将潜在员工与组织内的员工联系起来。
在招聘过程中，申请人可使用该平台来了解有关特定企业及其企业文化的更多信息。如此便可打造一种积极的候选人体验，从而吸引对口的人才。
由于需扩展其业务从而进军新市场，PathMotion 的可观察性之旅便始于对本地整体应用程序进行现代化改造，并变为在 Google Cloud Platform (GCP) 和 Google Kubernetes Engine (GKE) 上构建和部署微服务。PathMotion 需要一个同样现代化的可观察性与监控解决方案，以便跟上容器化微服务的全新速度与复杂性。
使用 PathMotion 平台给雇主带来的好处：合格申请人数上涨 200%
Instana 对 PathMotion 基础设施产生的影响：消除 10% 的虚拟机
在考察了多家应用程序监控与可观察性供应商后，PathMotion 最终选择了 Instana，因为它可自动呈现并监控在 Kubernetes 等容器编排平台上运行的微服务架构和软件的性能。
“Instana 能帮助我们识别 Kubernetes 集群中未充分利用的资源。因为我们能看到微服务是如何交互的，于是我们优化了 Kubernetes 节点，并且只运行保持生产环境达到最佳运行性能所需要的虚拟机数量”，PathMotion 的 DevOps 工程师 Mehdi Mahfoudi 说道。
PathMotion 得以消除约 10% 的虚拟机。节点数量下降有助于 PathMotion 在其他位置部署更多资源。当公司需要更大容量时，Instana 会发出资源紧张的警告，以便 PathMotion 能在几秒钟内在 GCP 中启动新的服务。
PathMotion 无需持续维护其 GCP 基础设施，因此可投入更多时间来改进其 CI/CD 管道。现在，它可专注于为开发人员提供可加快补丁、性能改进和 PathMotion 新功能的开发与部署所需的工具。而此举可让开发人员对其工作保持热情，并渴望为实现公司利益而大显身手。
PathMotion 为招聘行业增添了一个新维度，而它有助于将雇主与完美员工联系起来。通过使用 PathMotion 在线讨论平台，该公司的客户实现了合格申请人数上涨 200% 以上，并将工作机会接受率提高 65%。PathMotion 在巴黎和伦敦设有办事处。
关于 IBM 旗下公司 Instana
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观察性平台（已配备多项自动化应用程序性能监控功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
欲了解更多信息，请访问 instana.com。
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美国出品，2021 年 4 月。
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