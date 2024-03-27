什么是 RUM 数据？与可能设想的不同，RUM 数据并非摩根船长朗姆酒、古巴旅游业或迪士尼电影系列的绩效指标。
真实用户监测 (RUM) 数据反映用户与在线应用服务的交互实况。您可以将它视作持续运行的实时调研，精准记录用户的在线体验。RUM 数据是优化在线应用和服务性能的关键组件。
通过分析用户访问路径与体验数据，公司可主动处置配置错误、连接缓慢等服务质量指标。
为什么是“真实”？这是否意味着也存在“虚假”用户指标？
确实如此！合成数据是通过算法与模拟，基于代表性数据样本构建“平均用户”体验。许多分析公司使用合成数据来分析在线应用和服务的性能。实时捕获 RUM 数据需要可观的计算与配置资源。
合成数据是现实的统计表征。这可能很适合训练 AI，但在检测网络和应用的性能异常时，却不太可靠。根据定义，异常网络性能是不可预测的。在优化实际应用和服务方面，真实的用户体验是无可替代的。
NS1 Connect 通过其 DNS 流量导向能力，运用 RUM 数据指导路由决策。RUM 数据充当监测器角色，从在线应用服务收集信息。通过比较来自多个来源的 RUM 数据，Pulsar 可以计算出解析 DNS 查询的最佳选项。
一些网络服务提供商使用 RUM 数据指导独立流量导向决策。NS1 通过堆叠这些决策形成可定制链，新增独特功能层。借助IBM® NS1 Connect流量导向，您无需在优化用户 ISP 与地理位置等因素间艰难抉择。您可以使用 RUM 数据同步考量双因素状态，按自定义逻辑设定优先级。
这可以通过多种方式提供商业价值：
RUM数据提供网络级决策所需的实时信息，以高度精细化、可定制的方式优化应用服务。
为满足技术细节爱好者，以下简要说明 IBM NS1 Connect 收集和分析 RUM 数据以指导流量导向的技术流程：
一切都始于网络资产（无论应用、服务或其他内容交付机制）配置。NS1 Connect 将 JavaScript 标记添加到网络属性，用于收集有关入站用户流量的信息。当最终用户访问网络资产时，该 JavaScript 标记会执行一系列测试，收集有关性能和可用性的数据。
然后，这些测试结果将发送到 NS1 Connect 进行分析。NS1 Connect 使用复杂的分层方程和处理技术，重点关注相关数据元素，以得出有关性能和可用性的结论。然后，这些结果被反馈至 NS1 Connect 并用于流量导向决策。新流量导向指令约每五分钟更新一次，确保始终反映动态变化的网络状况（有时称为“网络气象”）。
