为什么是“真实”？这是否意味着也存在“虚假”用户指标？

确实如此！合成数据是通过算法与模拟，基于代表性数据样本构建“平均用户”体验。许多分析公司使用合成数据来分析在线应用和服务的性能。实时捕获 RUM 数据需要可观的计算与配置资源。

合成数据是现实的统计表征。这可能很适合训练 AI，但在检测网络和应用的性能异常时，却不太可靠。根据定义，异常网络性能是不可预测的。在优化实际应用和服务方面，真实的用户体验是无可替代的。