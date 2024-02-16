DEM（有时也称为数字体验管理）的目标是了解移动和 Web 应用程序、API、网站和其他端点的性能，以及用户与之交互的体验。利用这些信息，组织可以确定如何优化服务和应用程序性能。

随着越来越多的组织开始进行数字化转型，并启动数字业务或业务环节，数字应用程序和服务的用户（以及用户设备）数量不断增加。结果，IT 环境变得越来越复杂，使得端到端可见性更难实现。麦肯锡在 2021 年报告称，IT 监控现在是一个价值 118 亿美元的行业。

DEM 解决方案（其中大部分是软件即服务 (SaaS) 工具）可为组织带来多项重要优势。通过 DEM 仪表板，网站可靠性工程师等 DevOps 专业人员能够观察用户体验，将事件与更大问题关联起来，以及设置和评估性能基准。DEM 既是客户关系管理的工具，也是员工体验管理的工具，因为双方都在使用组织的应用程序。

实时观察应用程序功能和网络性能的能力，对于提供卓越客户体验至关重要。这样的用户体验有助于带来正向的商业效益。

DEM 是应用程序性能监测 (APM) 的核心组成部分。随着现代客户对停机时间、延迟或其他影响服务质量的因素的要求不断提高，这一领域愈发重要。

DEM 评估从后端和数据中心到用户设备的整个端到端过程。最终用户体验监测 (EUEM) 只关注对最终用户的影响，是 DEM 的一个组成部分。