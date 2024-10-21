用强大的数据智能驾驭数据洪流

发布日期 2024年10月21日
堆栈中多种类型数据的图像
By Ray Beharry

在数字化迅猛发展的时代，企业正处于数据复兴的边缘。数字设备与交互场景的持续激增，催生了前所未有的数据洪流，企业必须以精准策略驾驭这一核心资产。

企业需要的不仅仅是传统数据管理，还需要利用先进的数据智能解决方案来帮助确保创新能力并保持市场主导地位。

数据难题：应对数据创建的兴起

当我们深入研究数据领域时，会发现这些数字十分惊人。预计到 2025 年，全球数据量将超过 180 泽字节，比 2020 年记录的 64 泽字节已有飞速的增长。在此环境下，数据智能不是一个可有可无的工具，而是每个企业生存工具包中的关键组成部分。

各组织的数据战略正在经历变革性转变。碎片化的数据堆栈，加上生成式 AI 的光明前景，加剧了生产力的压力，并暴露了企业在为此新兴技术做好准备方面存在的差距。

将数据转化为有意义的信息至关重要，但分析师和数据科学家等用户却愈发被海量信息所淹没。

这些挑战促使数据领导者开始寻求指导意见和现成的解决方案，以制定下一代数据战略，从而向其组织的消费者提供可信赖的数据。

利用数据智能提升数据驱动式理念

为真正实现数据驱动式组织思维，企业必须整合超越传统分析的数据智能解决方案。这些平台可用作复杂的生态系统，从而促进从不同数据源收集、分析、解释和切实可行地实施洞察分析。

企业正在大力投资大数据人工智能 (AI) 来实现这些优点。NewVantage Partners 报告称，97% 的组织正在投资数据计划，同时有 91% 的组织在投资 AI 活动。此举旨在将数据从业务运营的副产品转化为用于推动决策、创新和客户满意度的战略资产。

但是，在没有明确方向的情况下深入开展分析可能会导致混乱和效率低下。管理不善所带来的成本很高。Gartner 报告称，由于数据质量低下，每年会平均损失 1,290 万美元。这正是数据智能解决方案可证明其价值的地方，具体方法则是：帮助确保数据不仅充沛，还很精准、可访问并受质量标准监管。

IBM 在数据智能领域处于领先地位，从而可提供一整套用于主动数据管理和高级分析的工具。通过简化可信数据资产的发现、共享与管理流程，此平台可提升数据专业人士的生产力，并加快实现价值的时间。

它还集成了强大的数据治理功能，从而有助于确保数据质量符合法规。此外，数据智能可提供实时洞察分析，以助力企业做出明智决策，并充分利用生成式 AI 的潜力。

掌握市场动态以获得竞争优势

数据智能解决方案的变革力量在于它能提高业务敏捷性和创新能力。通过打破孤岛并培养知情协作的文化，这些解决方案有助于公司迅速采取行动，并对其市场有更深入的了解。

随着对数据隐私和《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规的审查越来越多，可提供警惕与合规功能的复杂数据情报系统对于在确保客户信心的同时探索监管雷区至关重要。

实施数据智能以加快实现目标

采用强大的数据智能基础设施，为企业提供必要的工具，以有效应对数据洪流。集成数据智能以优化和加速业务目标的若干重点如下：

利用云

利用基于云的技术的灵活性，数据智能解决方案可帮助企业完成可扩展的数据处理与分析任务。这种“云-边缘”的协同作用可助力快速提取洞察分析，并支持实施对性能和战略均有重大影响的决策。

优先考虑治理和质量

借助数据智能系统，企业可将数据治理和质量始终放在首位。这些系统可自动进行质量控制、维护数据分析的完整性，并利用高质量数据加强决策。

培育数据驱动式文化

数据智能的整合再次证实了数据驱动式商业理念的重要性。洞察分析可在各部门之间共享，从而共同助力利用数据来促进业务增长、增强客户体验并获得竞争优势。

自信地应对法规

先进的数据智能解决方案具备管理不断变化的法规合规性。此功能可帮助企业超越对法律期望的被动反应，从而采用符合国际标准的数据管理，并确保客户的信任度和忠诚度。

引领数据革命

在数据影响企业命运的时代，拥有卓越数据智能解决方案的企业将引领潮流。随着组织文化向着由精准、深刻的分析所驱动的洞察和战略转变，在数字洪流中蓬勃发展的愿望也成为了一个可以实现的目标。

IBM 可助力组织解锁其数据的价值。通过综合平台、行业领先解决方案和先进 AI 集成的组合，IBM 可提供全面的数据管理与分析方法。

您可以通过使用 IBM Knowledge Catalog (IKC) 等先进解决方案来提升您的数据战略，实现全面的数据治理与管理；使用 IBM Manta Data Lineage 实现详细数据沿袭和报告，并使用 Data Product Hub 实现组织内共享。这些工具有助于组织实现无与伦比的数据质量、可见性、可信度和实用性。

 

作者

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM
