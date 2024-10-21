用强大的数据智能驾驭数据洪流

当我们深入研究数据领域时，会发现这些数字十分惊人。预计到 2025 年，全球数据量将超过 180 泽字节，比 2020 年记录的 64 泽字节已有飞速的增长。在此环境下，数据智能不是一个可有可无的工具，而是每个企业生存工具包中的关键组成部分。
各组织的数据战略正在经历变革性转变。碎片化的数据堆栈，加上生成式 AI 的光明前景，加剧了生产力的压力，并暴露了企业在为此新兴技术做好准备方面存在的差距。
将数据转化为有意义的信息至关重要，但分析师和数据科学家等用户却愈发被海量信息所淹没。
这些挑战促使数据领导者开始寻求指导意见和现成的解决方案，以制定下一代数据战略，从而向其组织的消费者提供可信赖的数据。
为真正实现数据驱动式组织思维，企业必须整合超越传统分析的数据智能解决方案。这些平台可用作复杂的生态系统，从而促进从不同数据源收集、分析、解释和切实可行地实施洞察分析。
企业正在大力投资大数据和人工智能 (AI) 来实现这些优点。NewVantage Partners 报告称，97% 的组织正在投资数据计划，同时有 91% 的组织在投资 AI 活动。此举旨在将数据从业务运营的副产品转化为用于推动决策、创新和客户满意度的战略资产。
但是，在没有明确方向的情况下深入开展分析可能会导致混乱和效率低下。管理不善所带来的成本很高。Gartner 报告称，由于数据质量低下，每年会平均损失 1,290 万美元。这正是数据智能解决方案可证明其价值的地方，具体方法则是：帮助确保数据不仅充沛，还很精准、可访问并受质量标准监管。
IBM 在数据智能领域处于领先地位，从而可提供一整套用于主动数据管理和高级分析的工具。通过简化可信数据资产的发现、共享与管理流程，此平台可提升数据专业人士的生产力，并加快实现价值的时间。
它还集成了强大的数据治理功能，从而有助于确保数据质量符合法规。此外，数据智能可提供实时洞察分析，以助力企业做出明智决策，并充分利用生成式 AI 的潜力。
采用强大的数据智能基础设施，为企业提供必要的工具，以有效应对数据洪流。集成数据智能以优化和加速业务目标的若干重点如下：
利用基于云的技术的灵活性，数据智能解决方案可帮助企业完成可扩展的数据处理与分析任务。这种“云-边缘”的协同作用可助力快速提取洞察分析，并支持实施对性能和战略均有重大影响的决策。
借助数据智能系统，企业可将数据治理和质量始终放在首位。这些系统可自动进行质量控制、维护数据分析的完整性，并利用高质量数据加强决策。
数据智能的整合再次证实了数据驱动式商业理念的重要性。洞察分析可在各部门之间共享，从而共同助力利用数据来促进业务增长、增强客户体验并获得竞争优势。
先进的数据智能解决方案具备管理不断变化的法规合规性。此功能可帮助企业超越对法律期望的被动反应，从而采用符合国际标准的数据管理，并确保客户的信任度和忠诚度。
在数据影响企业命运的时代，拥有卓越数据智能解决方案的企业将引领潮流。随着组织文化向着由精准、深刻的分析所驱动的洞察和战略转变，在数字洪流中蓬勃发展的愿望也成为了一个可以实现的目标。
IBM 可助力组织解锁其数据的价值。通过综合平台、行业领先解决方案和先进 AI 集成的组合，IBM 可提供全面的数据管理与分析方法。
您可以通过使用 IBM Knowledge Catalog (IKC) 等先进解决方案来提升您的数据战略，实现全面的数据治理与管理；使用 IBM Manta Data Lineage 实现详细数据沿袭和报告，并使用 Data Product Hub 实现组织内共享。这些工具有助于组织实现无与伦比的数据质量、可见性、可信度和实用性。
通过智能编目和策略管理激活数据以用于 AI 和分析。IBM Knowledge Catalog 是一款数据治理软件，通过提供数据目录来自动执行数据发现、数据质量管理和数据保护等任务。
快速将原始数据转化为可操作的洞察分析，统一数据治理、质量、沿袭和共享，为数据消费者提供可靠的情境化数据。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。
