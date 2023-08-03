当今组织需要每位员工、每个应用程序及每项流程协同工作以创造价值。组织日益依赖其技术栈来向终端用户提供一致的服务，该技术栈包含其全部网络接口、CPU、虚拟机、操作系统信息及已安装应用程序。这意味着企业尤其需要其软件应用程序保持最佳性能，因为它们往往是竞争优势的来源。
这也正是应用程序健康监控对现代组织如此关键的原因。应用程序健康监控是一项诊断流程，涉及识别应用程序健康问题，并在其演变为更严重问题前制定解决方案。
组织无法承受因应用程序故障或性能不佳导致的非计划停机或延迟增加。应用程序的固有依赖性意味着单一故障可能对整个服务产品产生连锁影响。因此，投资应用程序健康监控并确保应用能满足组织日常需求至关重要。鉴于对此流程的任何中断都可能对企业利润和客户关系产生重大影响，在现代组织内优先推进应用程序监控显得尤为重要。
应用程序健康监控与应用程序性能监控存在部分相似性，后者监控数字体验如加载时间、响应时间及运行时间与可用性。虽然两者均致力于改进应用程序对终端用户的服务效果，但应用程序健康监控主要关注应用程序能否正常工作，而应用程序性能监控还侧重于提升用户体验。
组织需制定全面计划以确保其应用程序健康，但任何应用程序健康监控流程的关键组成部分均是数据收集。应用程序故障或性能不佳可能由多种不同原因导致。因此，跟踪若干关键健康状态与性能指标至关重要，以避免过晚发现性能问题。为此，许多组织尝试通过高级健康报告来管理其应用程序健康状态并跟踪关键指标。
以下为标识应用程序健康监控流程相对成功度的七项重要指标：
组织依赖其应用程序的正常运行来提升运营效率并向客户提供服务。改善应用程序健康度的最佳途径，是建立一套规范化流程，该流程能识别并追踪关键指标，从而揭示单个应用的运行状况，并提供整个系统的全景视图。
