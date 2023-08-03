这也正是应用程序健康监控对现代组织如此关键的原因。应用程序健康监控是一项诊断流程，涉及识别应用程序健康问题，并在其演变为更严重问题前制定解决方案。

组织无法承受因应用程序故障或性能不佳导致的非计划停机或延迟增加。应用程序的固有依赖性意味着单一故障可能对整个服务产品产生连锁影响。因此，投资应用程序健康监控并确保应用能满足组织日常需求至关重要。鉴于对此流程的任何中断都可能对企业利润和客户关系产生重大影响，在现代组织内优先推进应用程序监控显得尤为重要。

应用程序健康监控与应用程序性能监控存在部分相似性，后者监控数字体验如加载时间、响应时间及运行时间与可用性。虽然两者均致力于改进应用程序对终端用户的服务效果，但应用程序健康监控主要关注应用程序能否正常工作，而应用程序性能监控还侧重于提升用户体验。