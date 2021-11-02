GitOps 已经存在了几年，但最近由于容器以及围绕容器运行时环境的一致部署和管理的复杂性而受到关注。

GitOps 试图解决什么问题？它通过自动化软件操作使企业更擅长软件工程。它使应用团队能够更频繁地发布产品，并更有效地运营云原生应用。

本文将深入了解 GitOps 是否可以应用于边缘拓扑 ，特别是创建可以将应用程序部署到远端边缘设备的 CI/CD 管道。重申一下，边缘包括从远端设备到云端的整个过程，沿途还包括企业边缘和网络边缘。