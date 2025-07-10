它使企业能够创建和实施自动化工作流，从而减少人工完成耗时的手动任务所花费的时间。IT 自动化是现代 IT 战略和数字化转型计划不可或缺的组成部分。

管理和协调地理位置分散的数据中心和混合云架构是一项艰巨的任务。这些环境通常包括虚拟化网络、微服务应用程序、不断发展的安全要求、持续的软件交付周期以及现代计算机网络的其他组件特征。此外，客户的期望也同样非同寻常，快速连接和最短停机时间现在已成为运营规范。IT 自动化有助于企业应对这一挑战。

自动化软件可为企业提供所需的敏捷性和灵活性，以便根据实时需求扩展和分配资源，这是实现成本与性能目标的重要组成部分。例如，开发人员可以使用自动化脚本来自动配置资源、配置和管理网络与云服务，实施安全措施并加速 DevOps 流程和服务交付。

借助现代 IT 自动化解决方案，团队可以使用单一平台来监督和简化工作流程和批处理流程（例如网络配置、用户配置和补丁管理）。

这些解决方案让高级 IT 人员能够将其专业知识投入到更具战略性的项目，而不是花时间测试工作流的脚本。企业甚至可以充分利用 IT 自动化技术及其为 IT 专业人员提供的更多带宽来深入了解新技术的影响，例如生成式 AI 和量子计算。

在众多应用程序中，IT 自动化技术可以帮助企业加速扩展、减少错误，并以更快的速度和更安全的方式提供服务。