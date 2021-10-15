数据迁移是将数据从一个存储系统或计算环境传输到另一个存储系统或计算环境的过程。数据迁移是将本地 IT 基础设施迁移到云计算环境的整个过程中的一个重要步骤。
如今，企业产生的数据量不断增加，并面临着越来越大的紧迫压力以最大限度发掘其中的价值。在这种情况下，能否获得成功越来越取决于为工作负载选择最佳的环境，并确保数据高效地进行存储且易于访问。
很多企业选择将工作负载移动到云，希望将应用程序托管在最经济高效且性能最佳的 IT 环境中。选择正确的数据迁移解决方案是云迁移规划过程的关键组成部分，即使在最早的阶段，也应该考虑到这一点。
将数据从本地数据中心传输到云有多种选择，但大致可以分为两类：
特定数据迁移项目的最佳选择取决于需要移动的数据量、完成迁移的速度、涉及的工作负载类型以及安全要求。
数据库迁移是一个专用的工作负载迁移示例。很多公有云和私有云提供商提供了一些工具，可以简化或自动完成数据库迁移过程的各个部分，以确保数据库在整个传输过程中保持安全，并且不会发生数据丢失或损坏。此外，大多数云提供商提供迁移服务，可以在传输后验证数据的完整性。
通常，数据库迁移过程的第一步涉及转换源数据库的架构（如有必要），以使其与目标数据库兼容。数据库架构就像一张蓝图，说明了数据库的组织方式，并控制数据库的逻辑架构和结构。如果目标数据库管理系统使用与源系统不兼容的数据定义语言 (DDL)，则需要转换架构。
接下来的步骤是迁移数据，并设置日常增量数据仓库更新。如有必要，您还可以在该过程中将多个不同的数据库合并为一个数据库。要详细了解在云中存储数据时如何组织数据，请参阅“云数据库说明”。
将整个数据中心环境迁移到云或其他位置是一个规模庞大的综合过程。要成功完成这样的迁移项目（尽量减少停机或运行中断），需要仔细进行规划和协调。
在考虑数据中心迁移或任何其他大型数据迁移项目时，请务必在规划阶段早期考虑时间表，因为即使采用相对高速的网络连接，拍字节 (PB) 级的传输也可能需要数周才能完成。
企业越仔细地规划数据迁移，就越不可能会遇到意外成本或计划外停机，最终用户在迁移期间和之后遇到困扰或不便的可能性就越小。您需要设定目标，设定时间表并预测可能遇到的任何难题。
在确定如何开展项目时，您应该考虑三个主要因素：
工作负载类型。专用的工作负载（例如虚拟机 (VM)、备份或数据库）通常可以使用软件供应商提供的工具进行移动，而这些工具特定于要迁移的数据的类型。如果您无法访问这些工具，则需要仔细规划潜在的停机。您可以分阶段传输任务关键型工作负载数据，在整个过程中每隔一段时间进行测试，并将源系统和目标系统保持并行运行。或者，您也可以计划在非生产时间进行大型传输（如果可以在可用时段内完成）。
数据量。在您迁移的数据少于 10 太字节 (TB) 时，通常最简单和最经济高效的方法是，使用客户提供的存储设备将数据运送到新的存储位置。对于涉及大量数据（例如，高达数拍字节 (PB)）的传输，云提供商提供的专用数据迁移设备可能是最方便和最经济的选择。从理论上讲，虽然您可以对任意数量的数据进行联机迁移，但时间限制将影响对大量数据进行这种迁移的可行性。
完成速度。对于联机迁移，传输的数据量和网络连接速度将决定数据迁移所花的时间。对于脱机迁移，必须考虑运送时间。如果从开始到完成的迁移速度是您最关心的问题（并且您有足够的可用带宽以专用于迁移），联机传输可能是最佳的选择。但如果您的迁移截止日期很灵活以及/或者存在带宽或其他网络限制，脱机迁移可能是正确的选择。
为确保项目顺利进行，请遵循以下最佳实践：
了解数据及其用途。谁现在使用数据，谁将来使用这些数据，如何使用这些数据？例如，用于分析的数据可能与为遵守法规而保留的数据具有截然不同的存储和格式要求。在整个迁移过程中，请务必从所有相关利益相关者和业务部门收集信息。
仔细评估源环境和目标环境。是否在两个环境中运行相同的操作系统？是否需要更改数据库架构或其他格式？在迁移之前，是否需要解决任何问题（例如冗余问题或过多的“脏”数据）？
在迁移过程早期核实业务要求和潜在影响。需要什么样的迁移时间表？如果将要停用数据中心，其租约何时到期？在整个迁移过程中，您必须保持哪些类型的数据安全？是否可以容忍任何数据丢失或损坏？如果可以，容忍程度有多大？延迟或意外障碍对业务产生什么影响？
虽然 IT 系统现代化的好处大于数据迁移的相关风险（尤其是从长期看），但数据迁移可能会带来压力和风险。以下是一些需要考虑的风险：
如今，可以使用很多工具简化企业数据迁移。这包括云提供商为支持客户移动到公有云或私有云环境而提供的供应商特定解决方案，以及经过许可的工具和开源工具。您的数据迁移策略将决定哪些工具最适合您的项目。
一些常见的选择包括：
数据迁移服务可以为您的内部资源提供补充或管理整个迁移过程，包括策略、完成、测试和编写文档。正如您所预料的一样，后一种类型的服务（通常称为“白手套数据迁移服务”）费用更高，但如果您的内部数据迁移专业知识有限并且要迁移的应用程序是业务关键型应用程序，这可能是值得的。数据库迁移顾问可以帮助您规划经济高效的迁移过程，以最大限度减少或消除停机。
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