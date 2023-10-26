云数据库是通过云计算平台构建和访问的数据库服务。它的许多功能与传统数据库相同，但增加了云计算的灵活性。用户在云基础架构上安装软件来实施该数据库。
管理移动用户或远程设备大规模网络的参与度和应用程序数据，可能会在可扩展性和可用性上面临巨大挑战。问题在于，大多数数据库都需要在中央“主”数据库中进行更新。如果与主数据库的连接不可用，这可能会导致性能瓶颈并阻止应用程序运行。
云数据库使企业能够将数据库访问推向移动设备、远程设施、传感器和互联网产品的最远网络边缘。这有助于提高可扩展性并使应用程序能够在脱机时继续运行。
云数据库使用混合云概念收集、交付、复制组织的所有数据并将其推送到边缘。用户不再需要部署依赖的中间件来将数据库请求传递到世界任意位置。他们可以将应用程序直接连接到数据库。
混合数据库创建分布式混合数据云，以提高性能、覆盖范围、正常运行时间、移动性和节省成本，以便组织能够：
例如，金融组织正在采用混合概念，将数据库作为所有不同数据源的核心数据库，然后以 JSON 格式提供这些金融数据。然后，这些数据作为服务分发到数据库，并复制到世界各地的地理区域。
如果新加坡的客户必须等待 4 秒以上才能从新泽西州的数据库检索其移动应用程序数据，则该客户不太可能再次使用该应用程序。数据库即服务 (DBaaS) 可以立即进行复制和分发，并在全球范围内提供近乎实时的数据访问。
云数据库可满足不断增长的数据管理需求。组织可以不断优化数据层的成本、性能、安全性和覆盖范围。他们可以拆分数据、分发数据，并将数据转移到更靠近用户的地方。云数据库的注意事项包括：
控制选项：用户可以选择虚拟机映像，像传统数据库一样进行管理，也可以选择提供商的 DBaaS。
数据库技术：SQL 数据库难以扩展，但很常见。NoSQL 数据库更容易扩展，但不适用于某些应用程序。
安全性：大多数云数据库提供商都会加密数据并提供其他安全措施。
维护：在使用虚拟机映像时，IT 人员应该了解如何维护底层基础设施。