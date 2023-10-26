管理移动用户或远程设备大规模网络的参与度和应用程序数据，可能会在可扩展性和可用性上面临巨大挑战。问题在于，大多数数据库都需要在中央“主”数据库中进行更新。如果与主数据库的连接不可用，这可能会导致性能瓶颈并阻止应用程序运行。

云数据库使企业能够将数据库访问推向移动设备、远程设施、传感器和互联网产品的最远网络边缘。这有助于提高可扩展性并使应用程序能够在脱机时继续运行。