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您的 IBM Cloud 免费帐户可授权您访问 40 多款设置 Lite 定价套餐的产品。这意味着相关套餐永久免费。您无需为该套餐付费，并且该套餐永不过期。
如需开始在 IBM Cloud 上进行构建，首先您需要使用电子邮件地址创建一个帐户（电子邮件地址不得与现有帐户关联）。
需要预先提供付款详细信息，但在您使用收费服务之前，我们不会向您收取费用；然而，为了验证其真实性，我们会象征性地登记您的卡片信息。
输入信用卡信息后，屏幕上将显示一条费用确认消息。金额由商家决定，但通常在 1.00 美元左右。
如果您愿意，可登记将这些信息用于无缝过渡到即用即付套餐。
Lite 套餐永远不会产生费用；但如需使用免费套餐中的非 Lite 套餐，则需升级到即用即付套餐。当使用量超过服务的免费套餐限额时，您需要按月支付资源使用量。
您可以为帐户、容器、运行时、所有服务和特定服务分别设置支出限额。当每月支出达到这些限额的 80%、90% 和 100% 时，您会自动收到通知。如需设置支出通知，单击管理 > 账单和使用情况，然后选择支出通知。更多相关信息，请参阅设置支出通知。
永久免费——这些是永不过期的 Lite 套餐产品。这些产品旨在让您无需有任何顾虑，可自由处理项目，避免产生意外账单。Lite 套餐的配额依据使用量配备，且永不过期，并可以按月续订或一次性使用。查看所有 Lite 套餐产品。
免费试用——可将这些产品视为高级试用版；但需要即用即付或订阅帐户。根据产品的不同，配额可在特定的时间段或使用基础上生效，或者永不过期。若超出免费套餐的使用量，某些产品将开始产生费用。查看所有免费套餐产品。
达到 Lite 套餐实例的任何配额限制后将暂停该月的服务。配额限制按组织计算，而非按实例计算。同一组织中创建的新实例可以反映先前实例的所有使用情况。配额限制将在每个月的第一天重置。
您可以前往控制台的管理 > 账单和使用情况，然后选择 “使用情况”来查看使用情况。更多相关信息，请参阅查看使用情况。
IBM Cloud 试用帐户可供经认证的学术机构的教职员工和学生使用。如需获得试用帐户的使用资格，请前往借助 IBM的力量并验证您的机构凭证。试用账号将在 30 天后过期。
转至计费和促销页面并输入促销码，查看促销详细信息，然后单击“应用”。
请注意，您必须拥有一张已登录的信用卡才能使用促销码进行认证。
您可以使用成本估算工具，根据您的需求定制套餐来估算 IBM Cloud® 产品的费用。浏览目录以查找需添加至估算工具中的产品。
您将通过 Stack Overflow（链接位于 IBM 外部）获得免费的技术支持。您可以打开与访问管理、帐户以及账单和使用情况相关的案例。