IBM Cloud 数据库解决方案提供全面的数据和分析托管服务。这些解决方案使用一种基于开源的混合方法，满足了应用程序开发人员、数据科学家和 IT 架构师的数据密集型需求。混合数据库创建分布式混合数据云环境，以便提高性能，扩大范围，延长正常运行时间，增加移动性并节约成本。
了解与云数据仓库相关的最常见误解，这些误解会导致犹豫是否转向混合云策略
IBM 管理的云数据库采用由 IBM® Cloud Security 提供支持的本机安全功能，可保护动态数据和静态数据。
我们的商业数据库和开源数据库支持您注入 IBM Cloud 的任何数据：结构化、非结构化、SQL、NoSQL、IoT、区块链等。
我们的云数据库采用全球混合云规模的设计理念，并充分利用了 IBM Cloud 的弹性和灵活性。
许多 IBM Cloud 数据库解决方案都与 IBM® Cloud Satellite 一起运行，以支持分布式云工作负载。部署在本地、边缘位置或其他云上。
将更多时间用于轻松构建高可用性、备份编排、时间点恢复 (PITR) 和只读副本。
构建任务关键型 Web 应用程序，提供高性能以及可扩展性和安全性。
依靠专门的运营团队、PITR 和高可用性灾难恢复 (HADR)，实现多区域支持并能独立扩展。
这款完全托管的分布式数据库是繁重工作负载和快速增长的 Web 及移动应用的理想之选。Cloudant 可作为一项 IBM Cloud 服务。
充分利用最新的 MongoDB 功能：丰富的 JSON 文档、功能强大的查询语言、多文档事务和可信的 API。
在这款基于 Apache Cassandra 构建的横向扩展 NoSQL 数据库上，为实时应用程序提供高可用性和大规模可扩展性。
将全文搜索引擎的灵活性与 JSON 文档数据库索引相结合。通过与 IBM Cloud 的本机集成构建。
实施此面向现代应用程序堆栈的开源内存键值存储。使用计数器、列表和 HyperLogLogs 轻松处理复杂的数据问题。
这款完全托管的数据库在 Hyper Protect 环境中运行，目前支持 PostgreSQL 10。
选择这款完全受管数据库托管于 Hyper Protect 环境中，目前支持 MongoDB 3.6.4。
通过弹性定价按需提供资源。这款完全托管的弹性云数据仓库可提供存储和计算的独立扩展。
IBM Cloud 和 IBM® Garage 通过在数字设备上投射全息图像来帮助 2mee 增强人际交流。
阿提哈德航空实施了一项远大的数字化项目，旨在为其旅客打造难忘的旅行体验。IBM Public Cloud 实现了这一目标。
高尔夫大师赛利用 IBM Cloudant 开创了观赛新体验，通过 AI 精彩瞬间和大师赛梦幻比赛，拉近了观赛者与自己所喜爱的比赛的距离。
Netezza 可支持数据工程师、数据科学家和数据分析人员运行复杂的工作负载，而无需增加 ETL 工作或数据迁移。随时随地获得统一的高速分析和洞察。现已在 AWS 和 Azure 上作为一项服务提供。
因 IBM 的执行能力和愿景完整性，Gartner 已连续第二年将其评为 2021 年 Gartner 云数据库管理系统魔力象限的领导者。
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了解 DBaaS，它是增长最快的软件即服务 (SaaS) 产品类别之一。获取为您的云应用程序选择最适合的 DBaaS 的提示和建议。
查找最适合您的工作负载的云数据库。告诉我们您的工作负载，我们会为其匹配适当的 IBM Cloud 数据库。