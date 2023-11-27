2mee Ltd. IBM Cloud 和 IBM® Garage 通过在数字设备上投射全息图像来帮助 2mee 增强人际交流。

Etihad Airways 阿提哈德航空实施了一项远大的数字化项目，旨在为其旅客打造难忘的旅行体验。IBM Public Cloud 实现了这一目标。

大师 高尔夫大师赛利用 IBM Cloudant 开创了观赛新体验，通过 AI 精彩瞬间和大师赛梦幻比赛，拉近了观赛者与自己所喜爱的比赛的距离。