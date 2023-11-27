主页 数据库 Cloud Databases 云数据库解决方案
借助高度安全的 IBM® Cloud 数据库解决方案释放创新的力量
免费试用云数据库 深入了解所有云数据库
图示：处理多种不同数据类型的云数据库的人员。
IBM Cloud 数据库解决方案意味着取得成果

IBM Cloud 数据库解决方案提供全面的数据和分析托管服务。这些解决方案使用一种基于开源的混合方法，满足了应用程序开发人员、数据科学家和 IT 架构师的数据密集型需求。混合数据库创建分布式混合数据云环境，以便提高性能，扩大范围，延长正常运行时间，增加移动性并节约成本。

了解与云数据仓库相关的最常见误解，这些误解会导致犹豫是否转向混合云策略
只需单击几下即可在 Amazon RDS 上设置、运行和扩展 Db2 数据库
市场领先的数据和应用程序保护

IBM 管理的云数据库采用由 IBM® Cloud Security 提供支持的本机安全功能，可保护动态数据和静态数据。

了解有关 IBM Cloud 安全性的更多信息 各种各样的云原生数据库产品系列

我们的商业数据库和开源数据库支持您注入 IBM Cloud 的任何数据：结构化、非结构化、SQL、NoSQL、IoT、区块链等。

经过企业测试的云数据库

我们的云数据库采用全球混合云规模的设计理念，并充分利用了 IBM Cloud 的弹性和灵活性。

支持分布式云

许多 IBM Cloud 数据库解决方案都与 IBM® Cloud Satellite 一起运行，以支持分布式云工作负载。部署在本地、边缘位置或其他云上。

利用关系数据库为记录系统提供支持 IBM Cloud Databases for PostgreSQL

将更多时间用于轻松构建高可用性、备份编排、时间点恢复 (PITR) 和只读副本。

了解更多信息 IBM Cloud Databases for MySQL

构建任务关键型 Web 应用程序，提供高性能以及可扩展性和安全性。

了解更多信息 IBM Db2 on Cloud

依靠专门的运营团队、PITR 和高可用性灾难恢复 (HADR)，实现多区域支持并能独立扩展。

了解更多信息
构建可扩展到全球数百万用户的应用程序 IBM Cloudant

这款完全托管的分布式数据库是繁重工作负载和快速增长的 Web 及移动应用的理想之选。Cloudant 可作为一项 IBM Cloud 服务。

了解更多信息 IBM Cloud Databases for MongoDB

充分利用最新的 MongoDB 功能：丰富的 JSON 文档、功能强大的查询语言、多文档事务和可信的 API。

了解更多信息 IBM Cloud Databases for DataStax

在这款基于 Apache Cassandra 构建的横向扩展 NoSQL 数据库上，为实时应用程序提供高可用性和大规模可扩展性。

了解更多信息
利用适用的数据库助力云原生分布式应用程序 IBM Cloud Databases for Elasticsearch

将全文搜索引擎的灵活性与 JSON 文档数据库索引相结合。通过与 IBM Cloud 的本机集成构建。

了解更多信息 IBM® Cloud Databases for Redis

实施此面向现代应用程序堆栈的开源内存键值存储。使用计数器、列表和 HyperLogLogs 轻松处理复杂的数据问题。

了解更多信息
掌控高度敏感数据 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for PostgreSQL

这款完全托管的数据库在 Hyper Protect 环境中运行，目前支持 PostgreSQL 10。

了解更多信息 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for MongoDB

选择这款完全受管数据库托管于 Hyper Protect 环境中，目前支持 MongoDB 3.6.4。

了解更多信息
部署高速分析 IBM® Db2 Warehouse on Cloud

通过弹性定价按需提供资源。这款完全托管的弹性云数据仓库可提供存储和计算的独立扩展。

了解更多信息
2mee Ltd.

IBM Cloud 和 IBM® Garage 通过在数字设备上投射全息图像来帮助 2mee 增强人际交流。

 Etihad Airways

阿提哈德航空实施了一项远大的数字化项目，旨在为其旅客打造难忘的旅行体验。IBM Public Cloud 实现了这一目标。

 大师

高尔夫大师赛利用 IBM Cloudant 开创了观赛新体验，通过 AI 精彩瞬间和大师赛梦幻比赛，拉近了观赛者与自己所喜爱的比赛的距离。

 IBM Netezza Performance Server

Netezza 可支持数据工程师、数据科学家和数据分析人员运行复杂的工作负载，而无需增加 ETL 工作或数据迁移。随时随地获得统一的高速分析和洞察。现已在 AWS 和 Azure 上作为一项服务提供。
IBM 荣膺云数据库管理系统的领导者

因 IBM 的执行能力和愿景完整性，Gartner 已连续第二年将其评为 2021 年 Gartner 云数据库管理系统魔力象限的领导者。

 IBM Cloud 专业架构设计师

通过 IBM Cloud 专业架构设计师课程，培养数据库技能。

 IBM Cloud 专业开发人员

通过 IBM Cloud 专业开发人员课程，培养数据库技能。

 DBaaS 101

了解 DBaaS，它是增长最快的软件即服务 (SaaS) 产品类别之一。获取为您的云应用程序选择最适合的 DBaaS 的提示和建议。

 云数据库选择工具

查找最适合您的工作负载的云数据库。告诉我们您的工作负载，我们会为其匹配适当的 IBM Cloud 数据库。
后续步骤

借助完整的 IBM Cloud 数据库解决方案产品系列开启您的创新之旅

免费试用 IBM Cloud 数据库