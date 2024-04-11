IBM Cloud® Databases for MongoDB 服务支持开发人员充分利用最新的 MongoDB 功能：丰富的 JSON 文档、功能强大的查询语言、多文档事务和可信的 API。该服务还能够自动执行常见的数据库管理任务，例如高可用性、备份、加密和基础架构规划。
Gartner® 发布 2021 云数据库管理系统魔力象限 (Magic Quadrant®) 报告
MongoDB 即服务意味着 IBM 可处理许多数据库管理任务，如备份、高可用性、日志记录、监控、硬件配置以及软件和安全补丁。
MongoDB 部署专为高可用性而构建，使用三个不同的可用区域，SLA 达 99.99%。所有备份都会自动存放至 IBM Cloud Object Storage ，并可以还原到其他 IBM Cloud 区域。
IBM Cloud 通过 TLS 提供动态数据加密，并为磁盘和备份上的数据提供静态加密。每个数据库都提供与 IBM® Key Protect 或 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services 的集成。
IBM Cloud Databases for MongoDB 的标准版和企业版均支持 HIPAA，并符合 PCI-DSS、SOC 2 Type 2、ISO 27001、ISO 27017 和 ISO 27018。