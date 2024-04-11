主页 数据库 Cloud Databases MongoDB IBM Cloud Databases for MongoDB
MongoDB 即服务，构建为企业级解决方案，并与 IBM Cloud 本机集成
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坐在桌旁的女性正在使用笔记本电脑，同事在背后工作。
充分利用 Mongo DB 的全部实力

IBM Cloud® Databases for MongoDB 服务支持开发人员充分利用最新的 MongoDB 功能：丰富的 JSON 文档、功能强大的查询语言、多文档事务和可信的 API。该服务还能够自动执行常见的数据库管理任务，例如高可用性、备份、加密和基础架构规划。
IBM 荣膺领导者称号

Gartner® 发布 2021 云数据库管理系统魔力象限 (Magic Quadrant®) 报告

用例

Web 应用程序 MongoDB 的文档数据模型让存储和组合不同结构的数据变得容易，并提供灵活的数据访问和丰富的索引功能。IBM 提供的完全托管数据库产品可支持您专注于构建具有开源技术创新的可扩展应用程序。IBM Cloud Databases for MongoDB 推动了 Web 和可移植应用程序的发展。
移动应用程序 MongoDB 和 REST API 可驱动实时 Web 和移动应用程序。搭配 Angular、React 和 Node.js 使用 MongoDB 来构建创新应用程序，并根据客户需求进行扩展。凭借灵活的模式、可传达丰富信息的查询语言、快速分析等功能，MongoDB 已成为当今快速发展的应用程序模型中的关键部分。
功能 借助高度可用、可扩展且灵活的 MongoDB 数据库管理海量数据。 查看所有功能 完全受管

MongoDB 即服务意味着 IBM 可处理许多数据库管理任务，如备份、高可用性、日志记录、监控、硬件配置以及软件和安全补丁。

 高可用性

MongoDB 部署专为高可用性而构建，使用三个不同的可用区域，SLA 达 99.99%。所有备份都会自动存放至 IBM Cloud Object Storage ，并可以还原到其他 IBM Cloud 区域。

 安全性

IBM Cloud 通过 TLS 提供动态数据加密，并为磁盘和备份上的数据提供静态加密。每个数据库都提供与 IBM® Key Protect 或 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services 的集成。

 合规性

IBM Cloud Databases for MongoDB 的标准版和企业版均支持 HIPAA，并符合 PCI-DSS、SOC 2 Type 2、ISO 27001、ISO 27017 和 ISO 27018。
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