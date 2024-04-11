IBM Cloud® Databases for MongoDB 服务支持开发人员充分利用最新的 MongoDB 功能：丰富的 JSON 文档、功能强大的查询语言、多文档事务和可信的 API。该服务还能够自动执行常见的数据库管理任务，例如高可用性、备份、加密和基础架构规划。