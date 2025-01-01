IBM Cloud Database 服务

利用 IBM® Cloud 上高度安全、完全托管的数据库即服务功能释放创新潜力
IBM® Cloud Databases 解决方案意味着取得成果

借助 IBM® Cloud 数据库即服务 (DBaaS) 服务，SME 提供和维护高度可用的现成数据库实例，使开发人员和 IT 人员能够专注于增值任务和数据库软件、基础设施运营、数据库软件更新和备份。IBM Cloud Databases SME 提供和维护高度可用的现成数据库实例，使开发人员和 IT 人员能够腾出时间专注于其他优先事项。

IBM Cloud 支持广泛的关系数据库和非关系 (No-SQL)  非关系 (Non-SQL) 数据库与整合组合，以支持构建或迁移各行业的各种应用程序类型。关系数据库以固定模式的表格格式组织数据，而非关系数据库使用灵活的模式，根据数据库类型以不同方式组织数据。无论非关系数据库的类型如何，它们均旨在解决关系模型中固有的灵活性和可扩展性问题，而这些模型对于非结构化数据格式（如文本、视频和图像）来说却并非理想之选。
优势
全面的云原生数据库产品组合

我们的商业数据库和开源数据库支持您注入 IBM Cloud 的任何数据：结构化、非结构化、SQL、NoSQL、IoT、区块链等。

 

 
完全托管的数据库

IBM Cloud Databases 允许开发人员和 IT 人员专注于开发应用程序，同时 IBM 部署基础设施运营、数据库软件更新和备份。
经过企业测试的云数据库

IBM Cloud Databases 具有全球混合云规模设计理念，以利用 IBM Cloud 的弹性和灵活性。
现成的安全性和合规性

通过传输层安全协议 (TLS) 提供动态数据加密，并通过与 IBM® Key Protect 或 IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services 整合，为磁盘和备份上的数据提供静态加密。
完全集成的 IBM Cloud

在计算、可观察性、身份和访问管理方面与 IBM Cloud 服务完全集成，为开发人员提供全面的体验。
解决方案 IBM Cloud Databases for PostgreSQL
一个功能强大的开源对象关系数据库，可高度定制，具有高可用性、备份编排、时间点恢复 (PITR) 和只读副本。
IBM Cloud Databases for MySQL
构建任务关键型 Web 应用程序，提供高性能以及可扩展性和安全性。 MySQL 是 Web 应用程序和网站的事实标准，是 LAMP 堆栈的一部分。
IBM Db2 on Cloud
下一代过渡数据库。依靠专门的运营团队、PITR 和高可用性灾难恢复 (HADR)，实现多区域支持并能独立扩展。
Databases for MongoDB
具有丰富查询和聚合框架的 NoSQL JSON 文档存储。
Databases for Redis
具有超快速度和吞吐量的卓越内存数据库。
Cloudant
基于 Apache CouchDB 的可扩展 NoSQL JSON 文档数据库，适用于 Web、移动设备、IoT 和无服务器应用程序。
Databases for Elasticsearch
全文搜索、矢量存储，是应对搜索驱动、大容量数据存储和检索挑战的解决方案。
Event Streams
基于开源 Apache Kafka 构建的事件流平台。它既可以作为 IBM Cloud 上的完全托管服务提供，也可以作为 Event Automation 的一部分在本地部署。
Messages for RabbitMQ
高度稳健且部署最广泛的消息代理（中间件），部署在分布式系统中。
用例 运营应用程序

运营应用程序充分利用托管数据库，通过捕获和存储有关运营事件的实时数据来处理日常业务运营，从而实现有效的决策。此方法适用于各行业，包括物流、运输、银行和电子商务。

 分析应用程序

分析应用程序剖析和分析数据， 为所有数据驱动型行业提供信息 并推动做出业务决策。这些应用程序对于电子商务领域的 定价和包装、制造业中的规划和资源管理、 分析领域的客户管理和商业智能 以及物流行业的 IoT 运营等任务至关重要。

成功案例

2mee Ltd.

IBM Cloud 和 IBM® Garage 通过在数字设备上投射全息图像来帮助 2mee 增强人际交流。
Etihad Airways

阿提哈德航空实施了一项远大的数字化项目，旨在为其旅客打造难忘的旅行体验。IBM Public Cloud 实现了这一目标。
Happiest Minds

Happiest Minds 与 IBM Cloud 合作，在其 DCM 平台中使用 kubernetes 和 IBM Cloud Databases 解决方案构建了一个解决方案，该解决方案的可用性高达 99.95%，并实现了 20% 的新客户续约和 25% 的收入增长。
OverBliq

OverBliq 致力于提供引人入胜、与时俱进的移动应用程序体验，将移动应用程序开发时间缩短 50%，同时将一般的内部成本降低 80%。
Booking.com

由于担心单一云平台上的专有格式和供应商锁定，Booking.com 设法将关键工作负载（例如，预订和财务报告）迁移到开源云供应商的产品。
CRM.COM

在寻找能够提供强大、安全和可靠的云来托管软件的云供应商合作伙伴时，CRM.COM 在 IBM Cloud PaaS 上找到了一个高度安全、可扩展且可用的云原生平台，可以为大量用户提供支持和在线事务处理。
资源 IBM Cloud 专业架构设计师
通过 IBM Cloud 专业架构设计师课程，培养数据库技能。 通过交互式课程验证您的能力，为您获得 IBM Cloud 认证做好准备。
IBM Cloud 专业开发人员
通过 IBM Cloud 专业开发人员课程，培养数据库技能。 此交互式课程可帮助您为专业级认证做好准备。
数据库采购人员指南
了解每个企业在选择开源和专有数据库时都应提出的一系列实用问题。
IBM Cloud 用户社区
咨询 IBM Cloud Databases 服务专家，并与其他云技术 IT 运营经理、解决方案架构师、SRE 和其他专业人士会面。
后续步骤

借助 IBM Cloud 全面的数据库服务产品组合开启您的创新之旅。

 试用 IBM Cloud Databases