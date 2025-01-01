借助 IBM® Cloud 数据库即服务 (DBaaS) 服务，SME 提供和维护高度可用的现成数据库实例，使开发人员和 IT 人员能够专注于增值任务和数据库软件、基础设施运营、数据库软件更新和备份。IBM Cloud Databases SME 提供和维护高度可用的现成数据库实例，使开发人员和 IT 人员能够腾出时间专注于其他优先事项。



IBM Cloud 支持广泛的关系数据库和非关系 (No-SQL) 非关系 (Non-SQL) 数据库与整合组合，以支持构建或迁移各行业的各种应用程序类型。关系数据库以固定模式的表格格式组织数据，而非关系数据库使用灵活的模式，根据数据库类型以不同方式组织数据。无论非关系数据库的类型如何，它们均旨在解决关系模型中固有的灵活性和可扩展性问题，而这些模型对于非结构化数据格式（如文本、视频和图像）来说却并非理想之选。