借助 IBM® Cloud 数据库即服务 (DBaaS) 服务，SME 提供和维护高度可用的现成数据库实例，使开发人员和 IT 人员能够专注于增值任务和数据库软件、基础设施运营、数据库软件更新和备份。IBM Cloud Databases SME 提供和维护高度可用的现成数据库实例，使开发人员和 IT 人员能够腾出时间专注于其他优先事项。
IBM Cloud 支持广泛的关系数据库和非关系 (No-SQL) 非关系 (Non-SQL) 数据库与整合组合，以支持构建或迁移各行业的各种应用程序类型。关系数据库以固定模式的表格格式组织数据，而非关系数据库使用灵活的模式，根据数据库类型以不同方式组织数据。无论非关系数据库的类型如何，它们均旨在解决关系模型中固有的灵活性和可扩展性问题，而这些模型对于非结构化数据格式（如文本、视频和图像）来说却并非理想之选。
我们的商业数据库和开源数据库支持您注入 IBM Cloud 的任何数据：结构化、非结构化、SQL、NoSQL、IoT、区块链等。
IBM Cloud Databases 允许开发人员和 IT 人员专注于开发应用程序，同时 IBM 部署基础设施运营、数据库软件更新和备份。
IBM Cloud Databases 具有全球混合云规模设计理念，以利用 IBM Cloud 的弹性和灵活性。
通过传输层安全协议 (TLS) 提供动态数据加密，并通过与 IBM® Key Protect 或 IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services 整合，为磁盘和备份上的数据提供静态加密。
在计算、可观察性、身份和访问管理方面与 IBM Cloud 服务完全集成，为开发人员提供全面的体验。
运营应用程序充分利用托管数据库，通过捕获和存储有关运营事件的实时数据来处理日常业务运营，从而实现有效的决策。此方法适用于各行业，包括物流、运输、银行和电子商务。
分析应用程序剖析和分析数据， 为所有数据驱动型行业提供信息 并推动做出业务决策。这些应用程序对于电子商务领域的 定价和包装、制造业中的规划和资源管理、 分析领域的客户管理和商业智能 以及物流行业的 IoT 运营等任务至关重要。
Happiest Minds 与 IBM Cloud 合作，在其 DCM 平台中使用 kubernetes 和 IBM Cloud Databases 解决方案构建了一个解决方案，该解决方案的可用性高达 99.95%，并实现了 20% 的新客户续约和 25% 的收入增长。