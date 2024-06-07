IBM Db2 是一个云原生数据库，且拥有数十年的专业知识。其关键功能包括：



数据治理和安全性。

低延迟事务。

为任务关键型数据分析和 AI 驱动式应用程序提供持续可用性。

它支持混合事务性工作负载和分析工作负载，从而可为数据库管理员 (DBA)、企业架构师和开发人员提供一个统一的平台来运行应用程序、存储和查询数据，以及简化开发。它可确保您应用程序的安全性以及高性能和弹性，而无论事务量或复杂性如何。