主页 数据库 Db2 Database IBM Db2 数据库

在云原生数据库上部署、开发和运行项目，任何人皆可在任何地方访问

开始免费试用 体验交互式演示
始终在线的云原生数据库

IBM Db2 是一个云原生数据库，且拥有数十年的专业知识。其关键功能包括：

  • 数据治理和安全性。
  • 低延迟事务。
  • 为任务关键型数据分析和 AI 驱动式应用程序提供持续可用性。

它支持混合事务性工作负载和分析工作负载，从而可为数据库管理员 (DBA)、企业架构师和开发人员提供一个统一的平台来运行应用程序、存储和查询数据，以及简化开发。它可确保您应用程序的安全性以及高性能和弹性，而无论事务量或复杂性如何。

 阅读解决方案简介
深入了解 Amazon RDS for Db2
网络直播

Amazon RDS for Db2 日间网络直播
优势 控制成本

利用建立在可扩展存储及计算基础上的云原生基础架构，控制您的数据库成本。无缝扩展以满足您的应用程序和用户需求。

 轻松从 Oracle 迁移到 Db2

Db2 的原生 Oracle 兼容性支持无缝迁移，因此您可以立即开始享受更低的许可费用和基础设施成本，以及 30% 的性能与运营效率提升。

 体验连续可用性

只要您有需要，无论何时何地均可通过跨区域灾难恢复和 99.999% 持续可用性，实现连续性并避免因数据问题造成的停机。

 确保数据安全

利用 Db2 的专业知识和创新，加密、屏蔽和保护混合场景、本地部署和云环境中的数据。

 享受技能和规模经济

将数据从 Db2 数据库无缝连接到 IBM Db2 Warehouse 和 IBM watsonx.data 以用于分析与 AI 工作负载，从而节省为额外的资源和技能组合所投入的时间和成本。

 多构建，少管理

通过将 Db2 部署为 IBM Cloud 和 Amazon RDS 上的全托管服务、附带内置运算符的 Kubernetes 容器或“基础设施即服务”，从而简化数据库管理和维护。

功能

企业架构师、DBA 和开发人员可以使用单一的云原生引擎来开发下一代数据应用程序和 AI 驱动式应用程序。

    连续可用性和灾难恢复 利用 IBM Db2 pureScale 在本地和 AWS 上运行的持续可用性，促进业务连续性，并避免出现计划外停机。我们赋予其灵活性，不仅可将集群复制到另一区域，还可选择随时随地要复制和部署的内容。 深入了解 AWS 上的 IBM Db2 pureScale
    数据驱动的治理和安全 保护动态和静态数据，监控和检测未知行为，并使用 Db2 的端到端治理与安全功能来保障数据隐私。 深入了解数据库管理控制台
    采集、存储和查询所有类型的数据 通过在单个多模型数据库中支持 XML、JSON、文本和空间数据，从而支持新的数据、分析与 AI 用例。开发支持 Java、.Net、Ruby、Python、R、Perl、C、C++、pureXML、XQuery、Mongo、FLWOR Expression 和 JSON 的新应用程序。 探索开发者中心
    行业领先的性能 通过一流的压缩、可扩展的存储和计算功能以及基于机器学习的查询优化，实现更快的数据检索和高性能应用程序，从而支持您的所有工作负载需求。 阅读成功案例
    在混合云中部署并连接应用程序和服务 您可以灵活选择部署，无论是 IBM Cloud 和 Amazon RDS 上的全托管式 SaaS，还是混合部署或本地部署。通过一套可扩展、无缝的 RESTful API，将您的 Web、移动和云应用程序与 Db2 数据进行连接，并完全集成在 Db2 分布式数据设施 (DDF) 中。 深入了解 Amazon RDS for Db2
    一个引擎满足所有工作负载 Db2 支持针对相同数据库运行多个高性能的任务关键型工作负载（事务型、分析型、操作型）。Db2 还可将数据馈送至 Db2 Warehouse 和 watsonx.data，以便实现针对可信数据的新洞察和 AI。 阅览信息图

    用例

    实现任务关键型应用程序的现代化 借助混合云中的低延迟、持续可用性、完善的内置安全性以及轻松的可扩展性，实现数据与 AI 驱动式移动应用程序和 Web 应用程序的现代化。 Puma 凭借可伸缩流程和可用性推动创新
    为下一代 AI 助手提供动力 为开发人员提供可用、安全且可扩展的数据，以便利用混合云中的数据构建人工智能驱动式应用程序和助手。 利用 Db2 实现生成式人工智能驱动式解说
    使用托管数据库构建云原生应用程序 使用高性能、完全托管的数据库构建新的数据密集型应用程序和服务，以降低成本并提高工作效率。 Knowis AG 支持在云端提供重要的金融服务
    运行企业软件 通过高性能的实时数据检索为企业 CRM、ERP 和其他企业应用程序提供支持。 借助基于 Db2 的 ERP 推动销售额增长 1000%

    成功案例

    借助 IBM 和 AWS 在云中扩展新的银行服务 了解 Profile Centevo 如何使用 Amazon RDS for Db2 将年度基础设施成本降低 4 倍，并通过替代手动数据库升级而每年节省 288 小时。 阅读成功案例
    Owens-Illinois Owens-Illinois 已将其全球数据库基础设施迁移到 Db2，并报告称其成本降低了 7 位数，性能提高了 30%，并减少了占用的存储空间。¹ 观看视频 (2:53)
    State Bank of India State Bank of India 利用 IBM Cognos Analytics、IBM SPSS Statistics 和 IBM Db2 实现了更精简的客户体验，并开发出更有针对性的服务项目，包括超过 1,000 万次的 ATM 无卡取款。 阅读成功案例
    AKIDS AKIDS 与 IBM 合作伙伴 BiLumina 合作部署其基于 IBM Db2 软件的特有 ERP 产品，从而提高客户忠诚度，并通过全渠道零售体验来促进销售。 阅读成功案例
    Knowis Knowis 与 IBM 开展合作，攻克部署障碍（无论是本地或云端），从而助力 Knowis 开拓新的市场。 观看视频 (1:34)
    采取后续步骤

    免费开始使用 IBM Db2 社区版，或免费试用 Db2 on Cloud。

         下载 Db2 Community Edition 开始免费试用
    更多探索方式 数据库文档 IBM Db2 数据库解决方案简介 了解有关 Db2 Warehouse 的更多信息 了解有关 watsonx.data 的更多信息