在云原生数据库上部署、开发和运行项目，任何人皆可在任何地方访问
IBM Db2 是一个云原生数据库，且拥有数十年的专业知识。其关键功能包括：
它支持混合事务性工作负载和分析工作负载，从而可为数据库管理员 (DBA)、企业架构师和开发人员提供一个统一的平台来运行应用程序、存储和查询数据，以及简化开发。它可确保您应用程序的安全性以及高性能和弹性，而无论事务量或复杂性如何。
Amazon RDS for Db2 日间网络直播
利用建立在可扩展存储及计算基础上的云原生基础架构，控制您的数据库成本。无缝扩展以满足您的应用程序和用户需求。
Db2 的原生 Oracle 兼容性支持无缝迁移，因此您可以立即开始享受更低的许可费用和基础设施成本，以及 30% 的性能与运营效率提升。
只要您有需要，无论何时何地均可通过跨区域灾难恢复和 99.999% 持续可用性，实现连续性并避免因数据问题造成的停机。
利用 Db2 的专业知识和创新，加密、屏蔽和保护混合场景、本地部署和云环境中的数据。
将数据从 Db2 数据库无缝连接到 IBM Db2 Warehouse 和 IBM watsonx.data 以用于分析与 AI 工作负载，从而节省为额外的资源和技能组合所投入的时间和成本。
通过将 Db2 部署为 IBM Cloud 和 Amazon RDS 上的全托管服务、附带内置运算符的 Kubernetes 容器或“基础设施即服务”，从而简化数据库管理和维护。
企业架构师、DBA 和开发人员可以使用单一的云原生引擎来开发下一代数据应用程序和 AI 驱动式应用程序。