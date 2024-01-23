在查看了其他几家云提供商的产品后，2mee 选择了 IBM Cloud 来支持其平台。“IBM 立即理解了我们的愿景，并对这个概念感到由衷的兴奋，”Riley 回忆道。“通过 IBM，我们不仅获得了云服务提供商，还找到了真正的合作伙伴。”

IBM 研发团队位于 2mee 大学办公室的楼下，这也没有什么坏处。“对我们来说最突出的是 IBM 的个性化本质，”Riley 说。 “它与我们的 DNA 息息相关——直接与人们交谈并看到他们的眼白。另外，IBM 这个名字有一种吸引力，我们可以在一旁观望。”

该公司与伦敦 IBM Garage 密切合作，这是一个集成人员、流程和技术的转型框架。按照敏捷和以用户为中心的 IBM Garage 方法，联合团队设计并构建了解决方案的后端。这包括创建 2mee Exchange—一个在 IBM Cloud Foundry 平台上运行的复杂且高度可扩展的网关，它使用 IBM Cloud Object Storage 解决方案存储解决方案的信息，并将其推送到任何启用的设备上。

“我们可以快速轻松地在 IBM Cloud 上启动并运行，”Riley 确认道。“IBM 负责大部分正在进行的 IT 管理，这意味着我们可以自由地花时间进行创新。我们还看到，IBM 在投资开发云平台；自从我们开始这一过程以来，许多新的云服务已经上线，而且我们已经使用了其中的不少服务。”

例如，2mee 在 IBM Cloud 上使用 Cloud Databases，这是一个安全性极高的平台，使公司能够将客户的客户关系管理 (CRM) 系统与 2mee 解决方案的数据集成在一起。现在，公司可以使用其 CRM 数据以及来自最终用户设备的数据（例如来自智能手机的位置数据）来创建针对特定客户群的营销活动。

“IBM Cloud 使我们能够访问一组丰富的服务和 API，使我们能够将我们的解决方案提升到一个新的水平，”Riley 说。 “此外，IBM Garage 团队的知识和支持是首屈一指的。我认为如果没有这种个人参与，我们就无法实现我们所拥有的一切。”

最初，该公司的目标是赌博和体育行业，其中 IBM Cloud 的可扩展性至关重要。“我们需要一举向多达 1000 万人发送消息。例如，在足球比赛开始时，大多数博彩公司都会提供 15 分钟的窗口期，在此期间您可以下注，”Riley 说道。 “因此，能够在这段时间向尽可能多的人发送信息至关重要。”