如果您能立即将自己的数字版本发送给客户，会怎么样？这听起来像科幻小说，但是 2mee Ltd. 与 IBM Cloud® 和 IBM Garage™ 一起，正在将其变为现实，即混合现实。
自 2012 年成立以来，该公司在这一历程中已经取得了长足的进步。“我们开始探索我们彼此之间的数字沟通方式，”2mee 首席执行官 (CEO) James Riley 说道。“大多数数字通信都是基于文本的。作为人类，我们生来就以情感能力进行互动——我对你眨眼或微笑，你就会做出相应的反应。但在数字世界中，这一切都被剥夺了。”
2mee 总部位于英国约克的约克大学，能够利用从计算机科学到心理学等广泛学科的专业知识。“我们得出的结论是，人类生来就是为了面对面交流。做到这一点的一个好方法就是发送一个人作为消息，并将该消息与客户当时使用的渠道合并，”Riley 解释道。
电子商务零售商全息图网站促销点击率达到 87%
在客户营销活动中，全息消息的参与率是传统文本的 10 倍
基于其研究，该团队开发了一项技术专利，该技术可以在 AR 中将现实世界中的人物显示为全息图，这是该公司目前在全球范围内为该技术建立的多个专利系列中的第一个。通过消息应用程序或集成到客户数字抵押品中的易于安装的软件开发套件 (SDK)，全息图可以投影到各种设备上，例如手机、平板电脑或笔记本电脑。
为了支持其新产品，2mee 需要一个稳定、可扩展的后端平台，使其能够安全、实时地传递消息。“我们拥有一支非常精干的团队，我们的优势在于开发，而不是基础设施管理，”Riley 说。 “因此，我们希望将我们的解决方案放置在云环境中，以节省我们宝贵的时间、费用和精力。”
在查看了其他几家云提供商的产品后，2mee 选择了 IBM Cloud 来支持其平台。“IBM 立即理解了我们的愿景，并对这个概念感到由衷的兴奋，”Riley 回忆道。“通过 IBM，我们不仅获得了云服务提供商，还找到了真正的合作伙伴。”
IBM 研发团队位于 2mee 大学办公室的楼下，这也没有什么坏处。“对我们来说最突出的是 IBM 的个性化本质，”Riley 说。 “它与我们的 DNA 息息相关——直接与人们交谈并看到他们的眼白。另外，IBM 这个名字有一种吸引力，我们可以在一旁观望。”
该公司与伦敦 IBM Garage 密切合作，这是一个集成人员、流程和技术的转型框架。按照敏捷和以用户为中心的 IBM Garage 方法，联合团队设计并构建了解决方案的后端。这包括创建 2mee Exchange—一个在 IBM Cloud Foundry 平台上运行的复杂且高度可扩展的网关，它使用 IBM Cloud Object Storage 解决方案存储解决方案的信息，并将其推送到任何启用的设备上。
“我们可以快速轻松地在 IBM Cloud 上启动并运行，”Riley 确认道。“IBM 负责大部分正在进行的 IT 管理，这意味着我们可以自由地花时间进行创新。我们还看到，IBM 在投资开发云平台；自从我们开始这一过程以来，许多新的云服务已经上线，而且我们已经使用了其中的不少服务。”
例如，2mee 在 IBM Cloud 上使用 Cloud Databases，这是一个安全性极高的平台，使公司能够将客户的客户关系管理 (CRM) 系统与 2mee 解决方案的数据集成在一起。现在，公司可以使用其 CRM 数据以及来自最终用户设备的数据（例如来自智能手机的位置数据）来创建针对特定客户群的营销活动。
“IBM Cloud 使我们能够访问一组丰富的服务和 API，使我们能够将我们的解决方案提升到一个新的水平，”Riley 说。 “此外，IBM Garage 团队的知识和支持是首屈一指的。我认为如果没有这种个人参与，我们就无法实现我们所拥有的一切。”
最初，该公司的目标是赌博和体育行业，其中 IBM Cloud 的可扩展性至关重要。“我们需要一举向多达 1000 万人发送消息。例如，在足球比赛开始时，大多数博彩公司都会提供 15 分钟的窗口期，在此期间您可以下注，”Riley 说道。 “因此，能够在这段时间向尽可能多的人发送信息至关重要。”
到目前为止，2mee 解决方案的表现明显胜过传统短信的结果。例如，在一次大型赛马节期间，一家著名的英国博彩公司通过推送通知向其应用程序发送了多条全息图消息。参与率比博彩公司发送的短信的平均参与率高出惊人的 650%。当一家大型足球俱乐部的队长使用全息图消息直接与球迷交谈时，该俱乐部的参与率比典型消息传递率提高了 2,000%，令人难以置信。
由于 2mee 向客户提供传统和人类全息图消息传递，因此很容易对两者进行比较。“我们有一个俱乐部使用这两种类型的消息传递，并且我们能够分析通过 IBM 平台的活动，”Riley 说。 “短信的点击参与率为 2%–4%，而全息消息的点击参与率为 22%–48%。”
新冠病毒严重打击了体育和博彩行业，因此该公司扩大了目标市场范围，将跨行业品牌纳入其中。幸运的是，应用解决方案的方法往往来自客户本身。“我们已经不再试图告诉人们如何使用我们的技术，” Riley 说。 “当人们看到这种技术时，他们就会掌握它并自动将其融入到自己的商业模式中。”
事实证明，其他行业的高参与率也是一致的。一家电子商务零售商发布了为期两周的全息视频和特价优惠，点击率高达 87%。“这种参与度数字是闻所未闻的，”Riley 说。
如今，2mee 和 IBM 之间的关系越来越牢固。“这太棒了，”Riley 说。 “当您处理时间紧迫的通信时，如果出现问题，您需要能够与他人交谈以快速解决问题。IBM 总是反应迅速。”
到 2021 年底，除了目前服务的传统应用程序和网站渠道外，2mee 还计划将其技术引入社交媒体渠道和通过 AR 进行的人工消息传递。它正在研究如何使用人工智能进行诸如基于受众对面部表情反应的参与度分析或真人全息聊天机器人开发等工作。“成为 IBM Cloud 客户是一个激动人心的时刻，我们期待看到该平台的未来，”Riley 总结道。
2mee（链接位于 ibm.com 之外）是一家通信公司，它开发了专利技术，将人类置于通信的中心地带—就像大自然所希望的那样。2mee 开发了复杂的算法，可将人从其背景中分割出来，并作为人类全息图信息进行传输。2mee 成立于 2012 年，总部位于英国约克大学。
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美国出品，2021 年 9 月。
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