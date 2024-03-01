与开发 Wenngarn 移动应用程序时一样，Sisyfos 选择了 IBM Cloud® 作为其新 OVERBLIQ 平台的托管环境。通过在 IBM Cloud 上构建和部署基础架构，Sisyfos 可以为客户提供类似 WordPress 的平台，在该平台上构建内容丰富的移动应用程序。客户专注于内容开发和管理，而 Sisyfos 提供解决方案即服务 (SaaS) 支持和托管。

“我们在其他项目中使用了 IBM Cloud，”Sisyfos 首席执行官 Jimmy Eriksson 说，“它是构建成本最低的平台，并且具有我们为移动应用程序构建平台所需的所有功能。”

Robin Eriksson 表示同意：“它完全满足我们的需求。一切都封装得非常简洁，可以托管我们的解决方案。”

Sisyfos 正在使用 IBM Cloud Kubernetes Service 和多个 IBM Cloud 托管服务产品，包括 IBM® Certificate Manager、IBM Cloud Command Line Interface、IBM Cloud File Storage、IBM Cloud Log Analysis、IBM Cloud Monitoring with Sysdig 和 IBM Cloud Object Storage。该平台还包括关键数据库，例如 IBM Cloud Databases for PostgreSQL 和 IBM Cloud Databases for Redis。

“当我们与开发人员交谈时，他们真正喜欢的是在 Kubernetes 上进行轻松部署，”Robin Eriksson 继续说，“如果我们正在寻找其他解决方案，我们需要基础架构即服务产品；我们需要托管自己的虚拟机并自行部署 Kubernetes。我们需要采取所有这些额外步骤才能从使用 IBM Cloud 的第一天起就达到这个水平。”

Robin Eriksson 还称赞了 IBM Cloud Object Storage 服务的灵活性和速度。“我们有很多图片内容，需要以各种格式提供，”他说，“如今的存储并不是真正的问题。但是我们还需要拥有最新访问权限，这样我们就不用从存档中请求图片了。我们需要消除所有延迟并将其缓存，因此当用户调用船舶的图片时，他们会立即看到一艘船。”

（船舶）展览会必须继续

提供经济高效的开发解决方案，使客户能够快速启动交互式、内容驱动的移动应用程序，这证明了它在新冠疫情期间对 Sisyfos 的价值。瑞典最大的活动组织者 Stockholmsmässan 就是这样的客户之一，它与 Sisyfos 合作，使其年度船舶大会成为数字现实。

2020 年，在每年 3 月初举行的 Allt för Sjön (All About Boats) 贸易展览会期间，疫情爆发。它标志着划船季节的开始，吸引了超过 70,000 名游客和 400 家参展商。在 2021 年的展会上，Stockholmsmässan 需要创建一个 Allt för Sjön 数字移动应用程序，以完全在线方式将游客和参展商聚集在一起。

作为一家专注于现场会议的公司，Stockholmsmässan 需要一名数字专业人士使在线会议取得成功。“我们在这个领域毫无经验，因为我们没有应用程序开发人员和内部支持，”Stockholmsmässan 的数字经理 Tommy Bryngelsson 表示，“而且我坚信，如果解决方案已经存在，您就不应该自己进行开发了。您应该尝试找到适合您需求的最佳解决方案，然后根据您的情况进行调整。”对于 Stockholmsmässan 来说，该解决方案就是 OVERBLIQ 平台及其从 Sisyfos 获得的支持。

Stockholmsmässan 为 Allt för Sjön 应用程序创建了内容，然后邀请船舶和划船生活方式供应商添加自己的内容来吸引游客。“回想起来，让参展商真正提供自己的信息是相当困难的，因为我们拥有的其他数字解决方案并非用户友好型，”Bryngelsson 说，“OVERBLIQ 是用户友好型平台，非常简单明了。”

OVERBLIQ 定制编辑器界面不需要任何专门的编码或编辑培训或经验。从用户的角度来看，Sisyfos 开发该平台的目的是尽可能简化设计，同时仍能提供质量控制。

“如果上传的图片尺寸不正确，向导会告诉您这张图片不可用，”Bryngelsson 说，“其他工具可能无论如何都会让您上传，这会让人感觉平台的整体质量较低。”

事实证明，Stockholmsmässan 的 Allt för Sjön 应用程序取得了巨大成功。“发布当天，它在应用商店中排名第四，”Bryngelsson 表示。此外，IBM Cloud 对用户的大幅增长提供了无缝支持。