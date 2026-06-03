什么是 OpenSearch？

OpenSearch 基于 Apache Lucene 构建，最初派生自另一款搜索与分析引擎 Elasticsearch，提供了可扩展的分布式架构，适用于实时搜索、可观测性、日志分析和安全分析等使用场景。

OpenSearch 包含 OpenSearch Dashboards，用于数据可视化和应用程序监控。它还拥有丰富的插件、应用程序编程接口 (API) 和客户端生态系统，支持现代数据环境中的分析工作流。

由于 OpenSearch 是以社区驱动的路线图进行开发的开源项目，组织可以在没有许可限制或供应商锁定的情况下使用它。它与早期版本的 Elasticsearch 兼容，再加上可扩展的插件框架，使得团队能够将 OpenSearch 作为灵活的分析引擎，用于运维工作负载、机器学习流水线和搜索应用。