遥测在医疗保健、航空航天、汽车和信息技术 (IT) 等行业中发挥着关键作用，为组织提供了有关系统性能、用户行为、安全性和运营效率的宝贵洞察分析。在依赖实物资产的行业，例如农业、 公用事业和交通运输领域，组织可采用遥测来获取温度、气压、运动和光线等测量数据。在医疗保健领域，遥测系统可以跟踪心率、血压和氧气水平。

在这两个案例中，物理仪器和传感器都会收集真实数据并将其发送到中央存储库。数据通常依靠专用通信协议（例如 Modbus、PROFINET、OPC Unified Architecture 或 EtherNet/IP）进行传输，以进一步执行分析。

但是，物理传感器并非为获取错误率、内存使用率、响应时间、运行时间和延迟等数字性能指标而设计。相反，IT 团队依赖设备进行检测，通常需借助基于软件的代理——即经过编程可自主监控和收集相关系统数据的数字传感器。这些数据通常为指标、事件、日志和跟踪 (MELT) 结构，每种数据均可生成系统行为、运行工作流和性能时间线等不同的视图。

随着越来越多的企业加速推进数字化转型战略，将数字技术深度融入所有业务领域，物理遥测系统与数字遥测系统之间的界限正日趋模糊。



例如，制造业等传统实体行业可能会利用传感器来了解能源消耗、质量控制和环境条件。同时，它还可以依靠软件代理进行高级资产跟踪、预防性维护和生产流程监控。因此，本文将主要聚焦于 IT 遥测及其在现代企业环境中持续扩展的作用。

IT 遥测的核心涉及五个关键步骤：

利用传感器或软件代理从不同的远程源收集指标、事件、日志和跟踪信息



通过 Wi-Fi、卫星、无线电或其他通信媒介，将该数据传输到中央存储库或路由器



处理和整理传入的数据，以便进行查询



应用时间序列数据库、数据仓库或数据湖等存储解决方案维护数据



分析、解读和实现数据可视化，以制定更明智的业务决策，通常可借助可观测性 平台 达成这一目标

有效的遥测战略可帮助组织实现全栈可观测性，或基于技术堆栈的外部输出对其内部状态进行端到端解析。

遥测也是物联网 (IoT) 的主要组成部分之一，物联网是为设备配置高级传感器、软件和网络连接的框架，可支持设备在整个系统内进行通信和交换数据。