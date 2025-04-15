可观测性如何适应生成式 AI

可观测性超越了传统的监控解决方案，可提供对软件系统和云计算环境的关键洞察分析，帮助 IT 团队确保可用性、优化性能并检测异常。

大多数 IT 系统的行为都是确定性的，这使得根本原因分析相当简单。当应用程序出现故障时，可观测性工具可以使用 MELT 数据来关联信号并查明故障，从而确定是内存泄漏、数据库连接失败还是 API 超时。

但大语言模型 (LLM) 和其他生成式人工智能 (AI) 应用使可观测性变得复杂。与传统软件不同，LLM 产生概率输出，这意味着相同的输入可能会产生不同的响应。缺乏可解释性（或者难以追踪输入如何影响输出）可能会给传统的可观测性工具带来问题。因此，在生成式 AI 系统中，故障排除、调试和性能监控要复杂得多。

“例如，可观测性可以检测 AI 响应是否包含个人身份信息 (PII)，但无法阻止它的发生。”IBM 的 Instana 美洲销售主管 Drew Flowers 解释道。“模型的决策过程仍然是一个黑匣子。”

这种“黑匣子”现象凸显了 LLM 可观测性面临的关键挑战。尽管可观测性工具可以检测已发生的问题，但它们无法防止这些问题，因为它们难以实现 AI 的可解释性，即为模型做出特定决策或生成特定输出提供人类可以理解的理由。

在可解释性问题得到解决前，AI 可观测性解决方案须优先处理可有效测量与分析的内容。其中包括传统 MELT 数据与 AI 专属可观测指标的结合。