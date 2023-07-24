近年来，IT 系统的复杂性显著增加，这使得 IT 团队更迫切需要掌握运营的健康状况。连接各个应用程序的设备数量增加、云计算的兴起以及新产品的开发促使企业投资数字服务，以满足客户需求。
例如，在参与麦肯锡调查的组织中，99% 的组织表示，他们自 2020 年以来一直在追求大规模的技术转型。然而，根据 2023 年 Gartner 的一项调查，CIO 表示，他们的高管认为 59% 的数字计划需要很长时间才能完成，52% 的数字计划需要很长时间才能实现价值。
日益增长的复杂性使得任何组织的 IT 服务都需要系统化的方法来确保健康运行和优化。这导致 IT 运营分析 (ITOA) 的重要性上升。ITOA 是一种数据驱动的流程，组织通过它收集、存储并分析 IT 服务产生的数据。
ITOA 可将运营数据转化为实时洞察分析。它通常是 AIOps 的一部分，AIOps 利用 AI 和机器学习来提升组织的整体 DevOps，从而提供更好的服务。使用自动化和机器学习能力加快运营工作流，立即获得洞察分析，并从中消除潜在的人为错误。
ITOA 通过利用技术分析大型数据集并确定正确的 IT 战略，帮助 ITOps 简化决策过程。
IT 系统日益复杂，使得各组织需要更好地监控和分析数据，以便做出更明智的决策。每个组织都有独特的技术堆栈，通常由本机软件和云平台组成。现代组织的 IT 基础设施由一个庞大的、相互依存的生态系统构成，其中一个事件或错误可能会危及整个系统。
由软件、基础设施和网络服务组成的组织技术堆栈使企业能够向客户提供更多服务，但日益增长的复杂性意味着更多事情可能会出错，而这些错误可能会产生指数级的影响。各组织都力求最大限度地减少停机时间，因为停机会中断服务，并损害其在客户和合作伙伴中的声誉。IT 部门需要了解如何分配资源，以解决任何新出现的问题、增加正常运行时间并保持组织的 IT 运营管理 (ITOM) 平稳运行。
值得庆幸的是，IT 系统可以生成自己的数据，并从客户、合作伙伴和员工那里收集更多数据。组织可利用所有这些数据，通过 IT 运营分析来了解系统的整体运行状况。
ITOA 和可观测性有着共同的目标，即使用 IT 运营数据来跟踪和分析系统的运行情况，以提高运营效率和有效性。它们都通过使组织能够更快地解决 IT 运营问题、为未来问题的分类战略提供信息并协助部署新技术来帮助实现商业智能。
可观测性是指仅根据复杂系统外部输出的知识来理解其内部状态或条件。它跟踪四个重要支柱：指标、事件、日志和跟踪 (MELT)，以了解云基础设施和应用程序的行为、性能和其他方面。其目的是通过研究外部数据来了解系统内部发生了什么。ITOA 利用数据挖掘和大数据原理分析系统中的噪声数据集，并创建框架，利用这些有意义的洞察分析使整个系统运行得更顺畅。它关注 IT 运营中事件的根本原因分析，以便 IT 团队能够修复可能再次发生的问题。其目标是解决根本问题，同时确定其他软件或系统是否也面临故障风险。
IT 运营分析 (ITOA) 包含多种关键工具、流程和技术，所有这些共同作用，为组织创造价值。以下是一些最常见的技术和用例：
IT 运营分析 (ITOA) 可以帮助组织通过三个关键阶段跨系统解析大量结构化和非结构化运营数据：
组织可以通过多个关键绩效指标 (KPI) 来评判 IT 运营分析 (ITOA) 计划是否成功：
拥有强大的 IT 运营分析 (ITOA) 实践的组织具有以下几个优点：
IBM 的 IT 自动化工具（包括 IBM® AIOps Insights、IBM® Cloud Pak for AIOps、IBM Turbonomic 和 IBM Instana）通过为企业提供可观测性和资源管理功能，让企业能够更快、更经济地预测、检测和修复事件，从而帮助保持所有系统正常运行。它们还可以帮助实现 IT 团队内部及跨团队的创新和管理自动化。
利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决应用堆栈中的问题。
不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置的采用和扩展机制，自动处理备受关注且面向客户的创收流程。
了解 AI 如何为 IT 运营提供所需的洞察分析，帮助推动卓越的业务绩效。