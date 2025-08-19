全栈可观测性建立在可观测性基础上，可观测性是根据系统的外部输出（特别是其遥测数据，包括指标、事件、日志和跟踪 (MELT)）了解系统内部状态的能力。

传统的可观测性提供了对单个系统或应用程序的可见性，而全栈可观测性则将技术栈所有层的遥测数据关联起来，从基础设施和云原生应用直到用户体验。这种方法使组织能够全面了解其整个 IT 环境。

随着 IT 环境变得越来越复杂，这种综合方法变得越来越重要。现在，许多组织在多个云中管理数千个微服务，其中单个用户交易可以涉及数十种不同的服务。

当一项服务出现故障时，会引发整个系统的故障。传统的监控工具和孤立的可观测性解决方案经常会忽略这些级联问题，因为它们无法看到服务的交互方式。

全栈可观测性通过将遥测统一为可观测性数据的单一可信信息源，有助于消除这些孤岛。当出现性能问题时，团队可以通过整个栈跟踪问题，从而显著减少平均修复时间 (MTTR)，即事件发生后恢复服务所需的平均时间。

借助全栈可观测性，组织就能优化应用程序性能、加速识别根本原因、主动解决问题并提高系统可靠性。