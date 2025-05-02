什么是 OpenTelemetry？

无论编程语言、基础设施或运行时环境如何，OTel 均可简化遥测数据的采集方式，并支持开发人员为任何可观测性后端生成、收集和导出标准化遥测数据。这一标准化框架可加强并扩展可观测性功能，并为 IT 和 DevOps 团队提供更高的灵活性。

OTel 在应用程序、系统和设备以及后端解决方案之间实现，存储空间和可视化有意留给其他工具，让组织可以自由选择最适合自己的工具。

可观测性是指通过分析系统的外部输出来深入了解系统内部运作的能力。在 IT 运营 (ITOps) 和云计算中，遥测数据（例如日志、指标和跟踪）用于评估系统性能和健康状况。DevOps 专业人员依靠仪器化（向应用程序和系统添加代码以生成和捕获遥测数据）来创建可观测系统。

在混合云和多云环境、基于微服务的应用程序、Kubernetes 容器和当前计算环境的其他功能的现代环境中工作时，这种检测通常是一项复杂的工作。这些分布式系统及其包含的各种编程语言和运行时，为后端存储空间、可视化和分析提供了复杂的检测、收集和导出阵列。

为全面了解网络服务和应用程序性能，工程师必须针对整个基础设施中的应用程序和系统配置自定义检测工具。OpenTelemetry 有助于解决这一问题。

OTel 提供收集和传输可观测性数据的标准方法，有助于简化分布式系统中的监控。它使用供应商中立的统一库和 API 来收集遥测数据并将其发送到后端平台。通过采用 OpenTelemetry，团队可以跨复杂系统统一收集和处理遥测数据，无论其管理哪些应用程序或使用哪种可观测性工具。