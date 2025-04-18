可观测性的三大支柱：日志、指标和跟踪

许多管理架构和机构依靠三大支柱来确保成功部署。企业责任实践侧重于环境、社会和财务可持续发展，并以此指导业务实践。

即将经历数字化转型的企业通常会采用三大支柱，即“人员、流程和技术”来指导其转型工作。该框架鼓励决策者专注于保留富有创造力和协作精神的技术专家（即“人员”）；使用细致的结构化数据管理和安全实践（即“流程”）；并依靠先进的工具和平台来推动进步。

Scrum 是一套实现敏捷项目管理的框架和原则，其三大支柱是透明度、检查和适应性。在每一个实例中，支柱都是不同的和必要的，但并不完整。每个支柱都有自己的范畴和优先事项，但真正的力量在于它们如何合作和互动，以支持更大的目标。可观测性也不例外。

在 IT 环境中，可观测性应用遥测数据的三大支柱，即“指标、日志和跟踪”来提高庞大计算网络的可见性和易理解性。它使开发人员能够根据系统的外部输出了解其内部状态。当网络具备可观测性时，IT 人员就能通过查看网络生成的数据来确定任何性能问题的根本原因，而无需额外进行测试或编码。

可观测性解决方案使用系统的原始输出数据来完成数据分析，为团队提供有效的故障排除和调试所需的端到端网络可见性和切实可行的见解。

可观测架构能帮助工程团队和网络管理员管理现代计算网络的复杂性。如今，这意味着需要维护大规模的高度动态计算网络，其中通常包括混合云和多云配置，以及一系列云原生应用程序、微服务和 Kubernetes 容器。

可观测性工具（例如开源解决方案 OpenTelemetry）能够为企业提供了解系统健康状况的全面情景化视图。全栈可见性有助于团队在异常数据模式和性能瓶颈影响最终用户之前进行识别。因此，可观测性可以帮助企业最大限度地减少网络停机时间，并维护不同用例的服务可靠性。

然而，无论网络复杂程度如何，可观测性都取决于系统“事件”及其三大支柱。这些支柱使可观测性平台能够收集和分析跨分布式系统运行的前端应用程序、后端服务、CI/CD 管道和流数据管道中的数据。