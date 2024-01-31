网络由节点（网络中的连接点）和连接这些节点的链路组成。例如，在局域网 (LAN) 中，每台计算机都是一个节点。路由器是一种在将计算机连接到互联网时充当节点的设备。网桥是一种将两个网段相互连接起来的节点，允许数据在两个网段之间流动。中继器接收信息，清除噪声，然后将信号重新传输到网络中的下一个节点。

链路是用于在网络节点之间发送信息的传输介质。最常见的链路类型是电缆，但使用的电缆类型取决于正在创建的网络。例如，同轴电缆通常用于局域网；双绞线电缆广泛用于电话线和电信网络；光纤电缆通过光脉冲传输数据，通常用于高速互联网和海底通信电缆。