什么是网络拓扑？

网络拓扑结构示意图

发布日期：2024 年 2 月 15 日
撰稿人：Gita Jackson
网络拓扑是指网络中节点和连接的物理和逻辑排列方式。

网络由一系列链路和节点组成。节点包括路由器、交换机、中继器和计算机等设备。网络拓扑描述了这些组件相对于彼此的排列方式，以及数据如何在网络中传输。

网络拓扑会影响网络功能的很多方面，包括数据传输速度、网络效率和网络安全。有几种不同的拓扑类型，每种类型都有特定的优点和缺点。在决定哪种拓扑最适合网络时，考虑这些属性非常重要。
网络拓扑结构由哪些部分组成？

网络由节点（网络中的连接点）和连接这些节点的链路组成。例如，在局域网 (LAN) 中，每台计算机都是一个节点。路由器是一种在将计算机连接到互联网时充当节点的设备。网桥是一种将两个网段相互连接起来的节点，允许数据在两个网段之间流动。中继器接收信息，清除噪声，然后将信号重新传输到网络中的下一个节点。

链路是用于在网络节点之间发送信息的传输介质。最常见的链路类型是电缆，但使用的电缆类型取决于正在创建的网络。例如，同轴电缆通常用于局域网；双绞线电缆广泛用于电话线和电信网络；光纤电缆通过光脉冲传输数据，通常用于高速互联网和海底通信电缆。
物理拓扑与逻辑拓扑

网络拓扑描述了通信网络的两个不同方面：物理拓扑和逻辑拓扑。物理网络拓扑描述每个组件在网络中的位置及其物理连接方式。网络拓扑图可以帮助网络管理员直观地了解设备如何相互连接，以及如何以最佳方式安排链路和节点。

逻辑拓扑描述了网络设备如何相互连接，以及数据如何流经网络。数据不一定在每个网络中全方位流动，而逻辑网络拓扑可说明数据应如何传输，以及数据在到达目的地之前会经过多少链路和节点。
网络拓扑有哪些类型？

网络管理员经常使用网络拓扑图来了解节点和链路的最佳放置位置，但不一定从头开始。网络拓扑有多种类型，包括：点对点拓扑、总线拓扑、环形拓扑、星形拓扑、树形拓扑、网状拓扑和混合拓扑。

 点对点拓扑

点对点网络（即点拓扑）是最容易理解的网络，也是最基本的网络拓扑类型。它只是由一条链路连接的两个节点。数据在这两个端点之间来回传输。虽然这是最容易设置的网络类型，但其简单性也是自身的缺点。点对点拓扑不适用于大多数现代用例。

 总线拓扑

在总线网络中，每个节点都连接到一根电缆，就像从公交路线分支出来的公交站一样。所有数据传输都通过这一个中央连接进行。由于所有节点都通过一根中央电缆以直线连接，因此这是一种经济高效的拓扑，并且易于设置和添加新节点。

但是，共享的中央链路确实有缺点。在使用的一个中央链路包含许多依赖项的系统中，该中央链路的故障会导致所有依赖项发生故障。由于使用这种共享的中央链路，总线网络也不如其他类型的总线网络安全。此外，共享中央电缆的节点越多，网络的速度越慢。

 环形拓扑

在环形网络中，节点和链路呈环状排列。每个节点正好有两个邻居。在这样的网络中，可使用中继器来确保数据能够到达环中彼此相距最远的节点。数据通常在环形网络中单向流动。

这些类型的网络安装和扩展成本低廉，并且数据会在网络内快速流动。但是单个节点发生故障可能会导致整个网络瘫痪。双环网络用于防止此类故障。

双环网络具有两个同心环而不是一个，并且两个环以相反的方向发送数据。当第一个环出现故障时，系统将使用第二个环，这种类型的网络通常用于支持关键基础设施。

 星形拓扑

在星形网络中，所有节点都连接到一个中央枢纽。节点围绕中央枢纽排列，形状大致类似星形。

这种拓扑类型使得排查特定节点的问题变得更加容易。如果单个节点发生故障，网络的其余部分不受影响。也就是说，如果中央枢纽出现故障，那么整个网络也会随之瘫痪。在星形网络中，整个网络的性能取决于中心枢纽及其连接。

 树形拓扑

将树形拓扑视为总线网络和星形网络的组合非常有用。在树形拓扑中，仍有一个中心枢纽连接所有设备，但不是从中央根节点分支出来的单个节点，而是其他星形网络。这种拓扑结构支持更多设备连接到中央数据中心，从而加快了数据流动速度。与星形网络一样，找出单个节点的问题相对容易。

树形拓扑具有总线网络和星形网络共同的缺点，即容易出现单点故障。如果该中央连接中断，一切都会中断。

 网状拓扑

在网状网络中，每个设备都连接到网络中的至少一个其他节点。在全网状网络中，每个节点都与其他每个节点相连。在部分网状网络中，只有部分节点直接相互连接，而其他节点则需要经过其他节点才能访问目标节点

由于节点可以直接相互通信，而不是通过中央枢纽，因此网状网络上的通信通常非常快。网状网络的一个很好的例子就是互联网本身。在互联网中，每台计算机都是由不同的互联网服务提供商提供的网络中的一个节点，这些节点也相互连接。像 NYC Mesh 这样的网状网络提供商使用网状网络为美国人口最多的城市之一提供无线互联网。

由于网状网络具有多条信息传输路径，因此它们比许多其他拓扑更具弹性，并且在节点或连接发生故障时仍能继续运行。网状网络还提供更高的安全性 - 如果节点受到攻击或遭到破坏，可以将其替换。

然而，网状网络的建设成本往往很高，需要许多电缆来建立连接。多条路径的网状化也会使安装复杂化，并导致维护成本高于其他类型的拓扑。

 混合拓扑

混合网络拓扑是使用拓扑组合的任何类型的网络。结合了星形网络和总线网络的树形网络是一种混合拓扑。

混合网络提供了灵活性，可帮助组织设计有针对性地满足其需求的拓扑。不过，创建定制的网络体系结构可能具有挑战性，并且可能需要更多的布线和网络设备，从而提高维护成本。

 
为什么网络拓扑很重要？

网络配置对网络性能有直接影响，会影响网络延迟、效率、弹性、安全性、可扩展性、维护成本等因素。虽然可以改变网络拓扑，但一旦物理基础设施建立起来，改变就会变得更加困难。因此，选择适合当前和未来的网络需求的网络设计至关重要。

不同的拓扑类型各有其优点和缺点 - 了解这些属性是确定最适合网络的拓扑的最佳方法。

例如，网状网络的建设成本比其他类型的网络更高，但能提供更高的网络安全性和弹性。对于需要顶级安全性和正常运行时间，且有能力承担相关建设和维护成本的组织来说，这种类型可能是一种合适的拓扑。

总线网络通常更容易安装，也更便宜，但是由于所有信息都沿着中央连接流动，隐私和安全性都很低，故障排除更加困难，并且中央链路的问题可能会导致整个网络瘫痪。希望通过这种拓扑削减网络开支的组织必须考虑此类缺点是否可以容忍。

精心设计的网络可以带来诸多好处。首先，它有助于确保数据快速高效地传输，并且可以轻松找出和修复网络问题。设计良好的网络还能让网络管理员更轻松地分配资源。它还可以协助实现额外的安全措施，例如防火墙。防火墙可根据访问控制列表 (ACL) 中概述的政策阻止对网络某些部分的访问。
