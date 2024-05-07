云网络解决方案

将全球各地的业务连接起来。 立即注册 IBM Cloud® 帐户，获得用于产品和服务的 USD 200 信用额度。
创建帐户
一个人漫步在现代建筑的天桥上
获取合适的云网络解决方案来为您的业务提供支持

云网络解决方案可帮助贵组织 实现安全且高度可用的全球网络。 与经验丰富的网络服务提供商合作，您可以设计并构建独特的配置，以便优化网络流量、保护和支持应用程序并满足您的特定业务需求。

 云中物理位置的重要性 (1.3 MB)
依赖于全球网络

根据每个工作负载的需求，通过更多的部署选项，在云端更顺畅地运行，在现场提供更安全的保护。

 阅读客户案例 (633 KB) 通过高级网络安全性保护资源

IBM Cloud 网络服务提供了可隔离资源和保护面向互联网的工作负载的基本安全功能。

 阅读客户案例 (602 KB) 利用高可用性获得出众的性能

IBM Cloud 网络可以为不断扩展的应用程序集提供支持，尤其是那些具有高可用性要求的应用程序。

 更轻松地管理资源

简化对所有资源的管理，深入了解网络和应用程序性能。

 阅读客户案例 (626 KB)
云网络解决方案
网关设备

保护云基础架构并优化其性能。

 了解更多信息
IBM Cloud Direct Link

安全地连接到 IBM Cloud，而无需使用公共互联网。

 了解更多信息
IBM Cloud DNS 服务

安全可靠地管理和解析域名，而无需添加定制域名系统 (DNS) 解决方案。

 了解更多信息
IBM Cloud Flow Logs for VPC

捕获有关进出 IBM Cloud VPC 网络的 IP 流量的信息。

 了解更多信息
IBM Cloud 互联网服务

使用旨在保护应用程序、工作负载和 API 的安全性、可靠性和性能功能。

 了解更多信息
IBM Cloud 负载均衡器

向应用交付高可用性和出色的网络性能。

 了解更多信息
IBM Cloud Transit Gateway

构建全球网络，轻松扩展和共享 IBM Cloud 传统基础架构和 VPC 资源。

 了解更多信息
IBM Cloud Virtual Server for VPC

使用隔离且高度安全的云环境来连接虚拟机和应用。

 了解更多信息
IBM 内容交付网络

加速向全球客户交付高带宽内容。

 了解更多信息
年轻人在用手机直播
乐我无限
IBM 为乐我无限提供了裸机云计算服务器，保证了无其他用户在线争抢资源，并且流量内网传输免费。最大限度平衡了带宽资源与成本节约。
三个年轻人坐在汽车后排
Enjoy
Enjoy 出海助力中国 RPG 游戏《撸撸塔》海外上线并获全球推进
DNA 双螺旋结构
BlueBee
BlueBee 借助 IBM Cloud 托管解决方案和 IBM Aspera 软件，使用基于云的基因组数据分析平台加快临床结果分析，将实验室和基因组服务提供商的基因组数据处理速度提高多达133.9％。
团队成员可在计算机工作站上开展协作
安全合规的移动优先通信
IBM Cloud 上的 Movius MultiLine 解决方案支持随时随地工作。
领导者与团队分享计划
Equals 3
利用 IBM Cloud 和认知技术，为突破性的营销数据平台提供支持。
仓库配送中心卡车装卸台的鸟瞰图
戴姆勒北美卡车公司
借助 IBM UrbanCode® Deploy 软件，将应用程序交付速度提高约 94%。
网络：介绍性指南
了解计算机网络如何运行，如何使用架构来设计网络拓扑，以及如何帮助确保网络更加安全。
云中的安全性和隐私
了解 IBM Cloud 如何帮助您保护数据，更安全地跟踪数据位置，并建立客户信任。
IBM Cloud 网络培训
通过云站点可靠性工程师 (SRE) 专业人员课程，培养网络技能，获取 IBM 专业认证。
后续步骤

探索 IBM Cloud 网络服务产品组合。

 查看目录