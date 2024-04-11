IBM Cloud® DNS Services IBM Cloud DNS Services 为 VPC 网络内以及 VPC 网络间的虚拟机 (VM) 提供名称解析服务。用户可以定义自己的 DNS 区域，并将单个主机 IP 添加到该区域，以确定哪些 VPC 网络可以访问 DNS 区域信息。

IBM Cloud® Internet Services IBM Cloud Internet Services 是面向互联网的应用程序、网站和服务的服务套件。CIS 包含一项全局授权 DNS 服务，可通过内置的 DDoS 缓解措施和 DNSSEC 提供最快的响应时间、无可比拟的冗余和高级安全性。