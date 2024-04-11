IBM Cloud® DNS Services 提供了公共和私有授权 DNS 服务，它们具有响应快捷、冗余无可比拟和高级安全性等特点，可通过 IBM Cloud Web 界面或 API 进行管理。
IBM Cloud 域名系统服务将域名请求转换为 IP 地址，您的所有域均可通过 IBM 的用户友好型界面或 API 进行管理。
IBM Cloud DNS Services 为 VPC 网络内以及 VPC 网络间的虚拟机 (VM) 提供名称解析服务。用户可以定义自己的 DNS 区域，并将单个主机 IP 添加到该区域，以确定哪些 VPC 网络可以访问 DNS 区域信息。
IBM Cloud Internet Services 是面向互联网的应用程序、网站和服务的服务套件。CIS 包含一项全局授权 DNS 服务，可通过内置的 DDoS 缓解措施和 DNSSEC 提供最快的响应时间、无可比拟的冗余和高级安全性。
IBM Cloud Domain Name Registration 是一款可靠的 DNS 托管解决方案，可提供一个用于查看和管理域的集中位置。使用 IBM Cloud 进行域名注册管理，可以减少访问其他网站或打开其他工具的需要。
所有 IBM Cloud 多专区区域中均提供此特性，以确保 DNS 服务高度可用且快速
仅允许指定的 VPC 网络访问 DNS 记录，其中包括对于 GDPR 敏感的 IP 和主机名信息。
从私有 VPC 和公共网络进行查询时，将同名区域解析为不同的地址。
Cloudflare 的全局网络支持在我们位于 200 多个城市的所有数据中心的网络边缘进行 DNS 解析，从而实现无可比拟的冗余和正常运行时间。
Cloudflare 提供内置的 DDoS 保护和一键式 DNSSEC，以确保应用程序始终免受 DNS 攻击。
凭借 Cloudflare 的全局 Anycast 网络，该授权 DNS 的性能极高，可提供快速查找和全局 DNS 传播功能。