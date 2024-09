Daimler Trucks NA 通过使用 DevOps 模型和 IBM® UrbanCode® Deploy 软件来管理应用程序交付、加快应用程序部署并提高质量和控制,从而使应用程序开发人员掌握主动权。

业务挑战 Daimler Trucks North America 需要取代其分散、缓慢的应用程序开发和部署流程,以满足对 IT 应用程序不断增长的需求。

变革 Daimler Trucks NA 实施了 IBM UrbanCode Deploy 软件来支持 DevOps 应用程序交付模型。开发人员可以管理他们的应用程序,从编码到自动部署和回滚。

结果 通过将应用程序部署和修订 交到开发人员手中,节省了 3,000 小时 通过自动部署, 应用程序交付速度提高约 94% 改善 应用程序质量和管理

业务挑战案例 满足业务需求 与当今大多数组织一样,为了更好地支持业务发展,Daimler Trucks NA 的 IT 服务团队面临着日益增长的新应用程序需求。该部门设定了一个长期目标,即寻找工具和人才尽可能提高软件交付流程的自动化程度。应用程序部署是创新和自动化的一个成熟领域。 由于多种原因,公司的应用程序部署模式已难以为继。首先,软件构建和部署过程是独立部门的独立功能。一旦构建团队编写了代码,就放弃了部署应用程序的责任,实质上是“把软件包扔到墙外”。 Daimler Trucks NA 的 IT 服务和客户支持技术分析师兼 DevOps 冠军 Nick Wylde 描述了这种情况:“安装应用程序后,中间件团队可能会在半夜接到电话,因为程序程序无法正常工作了。即使问题是出在开发人员的编码,但要由中间件团队来处理解决。” 其次,部署过程缓慢且容易出错。中间件团队收到应用程序后,他们需要遵照执行手动工作文件中说明的 30 多个步骤。如果有人错误地执行了任何一个步骤,则他必须返回到该步骤并重做。结果就是:每次部署,无论是初始安装还是更新,都至少需要一个小时,甚至更长。此外,没有明确的自动回滚路径,因此解决问题需要部署团队进行更多的手动工作。 最后,关于文件处理或源控件的可追溯性,几乎没有可执行的规则或策略。当文件从一台服务器或应用程序手动传递到另一台服务器或应用程序时,这种缺乏管制的情况很容易给现有或新的应用程序引入错误。 Wylde 表示:“应用程序部署不力或存在漏洞以及修复缓慢,都会对业务产生负面影响。例如,如果管理经销商零部件库存的应用程序存在缺陷,就会产生连锁反应。卡车被困在店里无法出去。车队要为不赚钱的卡车买单,而我们却因为卖不出去零件而遭受损失。”

借助 IBM UrbanCode Deploy,我们将开发人员置于主导地位。他们管理流程。他们拥有该应用程序;这是他们的产品。 Nick Wylde Technical Analyst for IT Services and Customer Support Daimler Trucks North America

变革案例 朝着 DevOps 模型迈进 Daimler Trucks NA 决定转向 DevOps 模型,该模式专注于应用程序部署自动化。Wylde 认为,DevOps 模型的第一条规则是“构建它,即拥有它。开发人员成为其应用程序的所有者,而不是仅仅将其传递给中间件工程师进行部署和故障排除。” 为了寻求一种能与其现有软件平台无缝集成的工具,该公司选择了 IBM UrbanCode Deploy 应用程序发布自动化解决方案。UrbanCode Deploy 软件支持 DevOps 方法,可根据需要(按需或按计划)对分布式数据中心、云和虚拟环境,编排、自动化和部署应用程序、中间件和数据库更改。它结合了强大的可见性、可追溯性和审计功能。Daimler Truck NA 选择在其数据中心进行本地安装,但该解决方案还针对 IBM Cloud™ 部署进行了优化。 “我们研究了其他产品。他们根本无法满足我们的全部需求。它们不能与 WebSphere® 对话,也不能与其他平台集成。他们无法进行配置。我们一直在寻找 DevOps 解决方案,UrbanCode Deploy 是唯一符合我们所有标准的产品,”Wylde 说道。 UrbanCode Deploy 软件可让开发人员随意编码和部署。“它相当于为开发人员提供了钥匙,让他们真正对自己的产品负责,”Wylde 指出。该解决方案还具有自动回滚功能。Wylde 说:“如果开发人员推进应用程序,但它无法运行,中间件团队也不会在半夜接到电话。接到电话的是开发人员。他们拥有应用程序,包括错误和所有问题。”

案例成果 节省时间,提高质量和控制 UrbanCode Deploy 解决方案帮助 Daimler Trucks NA 减少了应用程序交付时间和因应用程序故障而导致的停机时间。它还提高了应用程序质量、控制和管制。通过这种方式,公司降低了总体应用程序管理成本。 在实施 UrbanCode Deploy 软件后的第一年,IT 服务团队使用该解决方案对四个应用程序进行了 3,000 次部署。Wylde 估计,通过将部署时间从 60 至 90 分钟缩短至 4 分钟,自动化为该部门节省了 3,000 多个小时。“如果典型的部署需要 70 分钟,那么我们现在只需 4 分钟即可完成。每次部署大约可节省 94% 的时间。”Daimler Trucks NA 现在为全公司 100 多个应用程序使用 UrbanCode Deploy 解决方案。 起初,团队必须清理现有代码,然后才能使用 UrbanCode Deploy 解决方案进行后续应用程序部署。现在,与 UrbanCode Deploy 软件配合使用的构建工具,有助于确保应用程序的正确构建和正常运行,从而使开发团队重新承担起确保编码质量的责任。 Wylde 还认为,该软件进一步帮助提高了应用程序质量,因为开发团队可以回滚应用,快速发现并解决问题。“在 UrbanCode Deploy 之前,我们可能会等待两个、三个甚至四个星期才发布新补丁。通过自动回滚功能,我们可以在几天内发布补丁。” Daimler Trucks NA 还使用 UrbanCode Deploy 软件来执行策略,例如禁止手动处理或更改文件。“与以前不同,一切都必须来自源代码控制,”Wylde 说。“我们还有一个用于部署所有应用程序的模板”,从而改善了对应用程序和数据的管理和控制。 Daimler Trucks NA 及其兄弟公司的其他 IT 部门对 Wylde 的结果很感兴趣。“这会带来连带反应。人们看到了我们的成功,开始关注我们。他们发现,我们可以在短短四分钟内完成部署,而不是一个小时或更长时间,因而希望在他们的部门采用我们的模型。” Wylde 认为,在 UrbanCode Deploy 解决方案的支持下,DevOps 模型正在帮助改变组织文化,尤其是开发人员的文化。“人们喜欢创造。他们不想做重复性手动任务。而这样的工作可以由 UrbanCode 承担,”Wylde 说。“它并不是要取代用户界面技能、编码开发或代码中的创造力。它旨在取代那些对我们 IT 部门、客户或企业完全没有价值的手动任务。” Wylde 继续说道:“我们正在打破公司内部开发人员与其他 IT 专业人员之间的旧有壁垒。”另外,他的中间件团队不会在半夜接到电话,要求他们修复编码问题。“我想说的是,任何使用 DevOps 和 UrbanCode Deploy 的人,都应该准备好迎接公司文化的大变革和大转变,以及,实话实说,更轻松快乐的一天工作。” 通过将 DevOps 技术与合适的人员相结合,Wylde 正在精简机构并专注于创新。他说:“我们可以开始转向更具创造性的工作,如预测分析、数据挖掘或其他真正能带来价值的工作。” Wylde 总结道:“未采用 DevOps 模型的公司,有可能重蹈那些现已停业的视频租赁和电子产品连锁店的覆辙,它们没有改变,或者没有足够快改变来跟上技术转型和客户期望。”