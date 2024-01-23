Daimler Trucks North America

与当今大多数组织一样，为了更好地支持业务发展，Daimler Trucks NA 的 IT 服务团队面临着日益增长的新应用程序需求。该部门设定了一个长期目标，即寻找工具和人才尽可能提高软件交付流程的自动化程度。应用程序部署是创新和自动化的一个成熟领域。

由于多种原因，公司的应用程序部署模式已难以为继。首先，软件构建和部署过程是独立部门的独立功能。一旦构建团队编写了代码，就放弃了部署应用程序的责任，实质上是“把软件包扔到墙外”。

Daimler Trucks NA 的 IT 服务和客户支持技术分析师兼 DevOps 冠军 Nick Wylde 描述了这种情况：“安装应用程序后，中间件团队可能会在半夜接到电话，因为程序程序无法正常工作了。即使问题是出在开发人员的编码，但要由中间件团队来处理解决。”

其次，部署过程缓慢且容易出错。中间件团队收到应用程序后，他们需要遵照执行手动工作文件中说明的 30 多个步骤。如果有人错误地执行了任何一个步骤，则他必须返回到该步骤并重做。结果就是：每次部署，无论是初始安装还是更新，都至少需要一个小时，甚至更长。此外，没有明确的自动回滚路径，因此解决问题需要部署团队进行更多的手动工作。

最后，关于文件处理或源控件的可追溯性，几乎没有可执行的规则或策略。当文件从一台服务器或应用程序手动传递到另一台服务器或应用程序时，这种缺乏管制的情况很容易给现有或新的应用程序引入错误。

Wylde 表示：“应用程序部署不力或存在漏洞以及修复缓慢，都会对业务产生负面影响。例如，如果管理经销商零部件库存的应用程序存在缺陷，就会产生连锁反应。卡车被困在店里无法出去。车队要为不赚钱的卡车买单，而我们却因为卖不出去零件而遭受损失。”