在评估云平台合作伙伴时，Movius 发现 IBM 脱颖而出，因为它满足了 Movius 的关键标准。其中一个是专为高可用性而设计的平台，因为这对于实时电信服务、地理存在点、非常深入的嵌入式安全性以及 Movius 可以构建的一组服务至关重要。

“每个人都在谈论云的可扩展性，但为了能够在组件级别进行扩展，根据需要添加和删除资源，添加更多服务（无论是计算、存储还是其他部分）以及按照地域进行部署 — 我们可以通过与 IBM 合作，为基础设施带来此类改变，”Movius 首席技术官、首席信息安全官兼传播者 Amit Modi 表示。

为了与电信公司合作快速推出 MultiLine 服务，Movius 创建了一个可重复部署计划，以便在全球 IBM Cloud 数据中心快速、无缝实施。该公司在自管理 VMware 环境中运行其电话应用程序，该 VMware 分别在位于以下地址的 IBM Cloud Bare Metal Server 基础架构上进行托管：德克萨斯州达拉斯市、墨西哥墨西哥城、英国伦敦和澳大利亚悉尼。Movius 计划在华盛顿特区和新加坡提供额外的灾难恢复基础设施。

Veeam on IBM Cloud 服务提供云数据管理功能，帮助公司支持数据可用性，满足行业特定的数据保留合规性要求，并优化其业务连续性和灾难恢复 (BCDR) 战略。Veeam 解决方案还帮助 Movius 每年节省 75,000 美元的数据保护成本。

为了帮助确保实现其 MultiLine 服务的弹性和优化，Movius 选择了 IBM Cloud Internet Services (CIS) 解决方案，这是一组边缘网络服务。除了优化和支持 Web 应用程序的持续可用性之外，CIS 解决方案还为面向互联网的应用程序提供高度安全的保护，避免其遭受分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击、数据盗窃和机器人攻击。

IBM 全球融资部为 Movius 提供了付款计划，使客户能够将成本支出与预期收益保持一致，同时优化现金流。