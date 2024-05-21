许多组织希望采用“移动优先”的业务策略，以使用智能手机或平板电脑来完成工作。与此同时，一些组织仍然存在与自带设备 (BYOD) 政策相关的安全问题。给予组织更多控制权的替代方案通常为员工提供的隐私较少。员工可能会选择使用单独的设备开展业务，但又有谁真的想携带两部手机呢？
运行于 IBM Cloud® 上的 Movius MultiLine™ 解决方案提供了两全其美的优势：员工既可以在自己的设备上拥有指定的企业号码，同时保留其主要号码供个人使用。
为了向国际企业用户提供服务，Movius 需要与全球领先的电信运营商合作。为了实现快速、无缝的业务增长，该公司必须从本地 IT 基础设施转向拥有广泛数据中心和强大裸机服务器技术的云平台。此外，Movius 还需要强大的备份和恢复功能，以支持其企业客户遵守有关语音和短信数据保留的行业规定。
Veeam on IBM Cloud 服务有助于每年节省 75,000 美元的数据保护成本。
一位 Movius 金融服务客户在 15 天内部署了 MultiLine 解决方案，符合 MiFID II 的要求。
在评估云平台合作伙伴时，Movius 发现 IBM 脱颖而出，因为它满足了 Movius 的关键标准。其中一个是专为高可用性而设计的平台，因为这对于实时电信服务、地理存在点、非常深入的嵌入式安全性以及 Movius 可以构建的一组服务至关重要。
“每个人都在谈论云的可扩展性，但为了能够在组件级别进行扩展，根据需要添加和删除资源，添加更多服务（无论是计算、存储还是其他部分）以及按照地域进行部署 — 我们可以通过与 IBM 合作，为基础设施带来此类改变，”Movius 首席技术官、首席信息安全官兼传播者 Amit Modi 表示。
为了与电信公司合作快速推出 MultiLine 服务，Movius 创建了一个可重复部署计划，以便在全球 IBM Cloud 数据中心快速、无缝实施。该公司在自管理 VMware 环境中运行其电话应用程序，该 VMware 分别在位于以下地址的 IBM Cloud Bare Metal Server 基础架构上进行托管：德克萨斯州达拉斯市、墨西哥墨西哥城、英国伦敦和澳大利亚悉尼。Movius 计划在华盛顿特区和新加坡提供额外的灾难恢复基础设施。
Veeam on IBM Cloud 服务提供云数据管理功能，帮助公司支持数据可用性，满足行业特定的数据保留合规性要求，并优化其业务连续性和灾难恢复 (BCDR) 战略。Veeam 解决方案还帮助 Movius 每年节省 75,000 美元的数据保护成本。
为了帮助确保实现其 MultiLine 服务的弹性和优化，Movius 选择了 IBM Cloud Internet Services (CIS) 解决方案，这是一组边缘网络服务。除了优化和支持 Web 应用程序的持续可用性之外，CIS 解决方案还为面向互联网的应用程序提供高度安全的保护，避免其遭受分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击、数据盗窃和机器人攻击。
IBM 全球融资部为 Movius 提供了付款计划，使客户能够将成本支出与预期收益保持一致，同时优化现金流。
IBM Cloud 解决方案提供了 Movius 快速、敏捷地交付其创新产品所需的可扩展全球托管平台。“借助 IBM Cloud，我们可以实现高度一致的部署，并且可以轻松地跨地点实施，”Modi 说道。“我们拥有一个非常成熟的云平台，具有一套记录在案的功能，我们可以在几分钟内配置计算、网络和存储资源。”
借助 Veeam 服务，Movius 在不断扩展的基础设施中增强其备份和恢复功能并实现标准化。除了帮助企业客户满足不同的监管要求外，Veeam 解决方案还为公司的基础服务产品提供更高的可用性和弹性。
借助 CIS 解决方案提供的简单 HTTP 页面检查和快速故障转移功能，Movius 可以帮助确保客户在其站点之一发生前端或后端服务故障时不会遭遇停机。
IBM 的专业知识和作为值得信赖的基础设施提供商这一良好声誉帮助 Movius 专注于其关键业务需求，并为潜在客户提供具有吸引力的价值主张。“我们不从事数据中心业务；我们的使命是让人与人之间连通。”Modi 解释道。“利用 IBM Cloud 让我们能够真正专注于我们所擅长的领域以及我们需要做什么，以便提供成功的服务。当我们进入市场并与企业客户交谈时，它为我们提供了可信度。”
事实上，当一家中国商业银行伦敦办事处的受监管用户在 2020 年新冠疫情期间开始在家工作时，该办事处使用 Movius MultiLine 在办公设备和个人设备上部署了移动录音服务。在短短 15 天内，这家金融服务公司的行动即满足了欧盟《金融工具市场指导 II》(MiFID II) 的规定。
借助 IBM Cloud 技术以及更广泛的 IBM 专家技术服务提供商网络的支持，Movius 预计会实现业务将持续增长并进行全球扩张。“我们必须提供实时通信和关键业务服务，”Modi 说。“我们需要一个可扩展、可靠、具有前瞻性的基础设施，并且附带一系列对于我们交付解决方案至关重要的服务。而这正是我们在与 IBM 合作中的发现。”
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2024 年 3 月制作于美国。
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