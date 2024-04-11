不同的 DDoS 攻击向量针对网络连接的不同组件。互联网上的网络连接由许多不同的组件或“层”组成。就像盖房子一样，模型中的每一步都有不同的目的。OSI 模型是一个概念框架，用于描述七个不同层次的网络连接。