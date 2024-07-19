毋庸置疑，Allie 很可爱，这一特性与她的能力一样，都来自于深思熟虑的设计，以及使用 IBM Cloud® 和 IBM Watson® Assistant 服务构建的复杂技术解决方案。与大多数聊天机器人不同，IBM Watson Assistant 服务使用 NLP 来理解语言的上下文和微妙之处，因此 Allie 在持续学习的同时，不仅可以理解，还可以解释语言的变化和细微差别。

安联希望将 Allie 定位为近乎于人类。如果有任何与保险有关的问题，客户可以 24x7 全天候联系她，也可以向她询问台北的天气。闲聊能力赋予了她人情味。

安联与 IBM 合作，根据一年来向其呼叫中心提出的客户请求收集的数据，为 Allie 构建了一个包含 400 多个真实脚本的知识库。Allie 的国语很流利，接受过培训，能够借助丰富的意图（客户想要什么）、实体（为意图提供上下文）和关键词来理解和解释不同的问题措辞。正是这种丰富的知识库，使她能够使用简单的语言和视觉工具，解释最复杂的人寿保险主题。

为了帮助安联遵守有关客户信息和隐私的严格监管准则，IBM 用 IBM Watson Assistant 和 Humix 定制了一套 IBM Cloud 解决方案，Humix 是一个开源机器人框架，充当中间层，有助于保护敏感的客户信息。

假设一位客户想要更改其保单上的家庭住址。她告诉 Allie，“我想更改我的地址。”IBM Watson Assistant 技术能够解释客户的意图（她想要做什么），并向 Humix 传输明确的指令（更改地址）。Humix 然后执行命令（询问新地址，在核心保险系统上更新新地址，并发送一次性密码确认），无需使用云，从而保护数据隐私。



安联的业务领导者认为，IBM Watson 是市场上最强大的 AI 引擎之一，但决定选择 IBM 的一个关键因素是技术：带有 Humix 的 IBM Cloud。从监管和法律的角度来看，这对安联来说是一个非常顺利的解决方案。

开源平台允许安联自行维护和构建新的场景，因此可以与 IBM 一起专注于更复杂和令人兴奋的项目，而不是在简单的任务上浪费资源。

七个月内，Allianz 和 IBM 推出了第一个最小可行产品 (MVP)，并且已经实现了项目目标。Allie 很活跃，善于社交，能够满足公司 80% 最常见的呼叫中心请求。