Veeam on IBM Cloud 可为虚拟和物理工作负载提供可靠备份和可预测灾难恢复 (DR)，而无论它们位于数据中心和云端的哪个位置。Veeam on IBM Cloud 是根据 Veeam 相关条款和条件提供的非 IBM 产品。了解 IBM Cloud 何以在 VeeamON 获颁“2020 年 Veeam 创新奖”。