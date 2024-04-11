Veeam on IBM Cloud 可为虚拟和物理工作负载提供可靠备份和可预测灾难恢复 (DR)，而无论它们位于数据中心和云端的哪个位置。Veeam on IBM Cloud 是根据 Veeam 相关条款和条件提供的非 IBM 产品。了解 IBM Cloud 何以在 VeeamON 获颁“2020 年 Veeam 创新奖”。
如何使用 Veeam Cloud Connect Replication
当您将 Veeam Replication 与 60 多个 IBM Cloud Data Center 之间可用的免费网络进行配对时，可根据业务目标（而不是预算限制）构建灾难恢复策略。
使用相同的完整特性和功能来管理整个数据中心、远程办公室和云基础设施的备份和恢复，从而简化管理。
利用灵活的选项来满足您的备份和灾难恢复需求。自助或与 IBM 专家共同实施规划、架构、迁移和端到端管理服务。
同时采用备份和复制来实现简便、高度安全的备份以及简化的灾难恢复，从而实现快速恢复和恢复点目标。
准确恢复 Microsoft Office 应用程序和 Microsoft SQL 所需的内容。恢复为您的业务提供支持的关键数据和应用程序，包括 Oracle and SAP HANA on IBM Cloud 以及 Microsoft Office 365。
为本地虚拟和物理工作负载、混合环境以及公共云实现文件、项目或完整虚拟机的快速、可靠恢复。
当备份文件超出操作恢复窗口时，将其移至经济高效且不受限制的 IBM Cloud Object Storage，而不会产生双倍成本。
利用数据加快上市时间和应用程序交付，并快速测试补丁、更新和风险。
采用监控、报告和智能工具，帮助您的企业实现维持可用性所需的自动化和控制。