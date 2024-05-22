IBM Cloud VPC 解决方案

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) 是一个高弹性且高度安全的软件定义网络 (SDN)，您可以在这个网络上为业务运营构建独立的私有云，同时保持基本的公有云优势。 您可以选择计算、存储和网络资源，我们将会提供最大的可用性和可扩展性，以及各种经济高效的选项来满足您的工作负载需求。 IBM Cloud VPC 专为满足您的 IaaS、PaaS 和混合云需求而构建，可为 VMware、SAP、IBM Z® 等提供解决方案。
IBM Cloud VPC 拥有一个由六个多专区区域和 18 个可用区域构成的全球网络，旨在实现快速访问、低成本迁移、低延迟和经认证的安全性。
支持混合或多云平台。 借助面向 VMware、SAP 和 IBM Z 等的解决方案，优化整个 IBM Cloud 堆栈中的工作负载。
IBM Cloud VPC 是一个私有的 SDN，具有内置的安全性、法规合规标准，以及用于机密计算的多种硬件和软件解决方案。
将现有 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC，同时使用专用的本机服务器维护现有工具。 升级到 NSX-T 以完全控制您的 IP 空间，并使用 Kubernetes 或 Red Hat OpenShift 容器管理平台按照您的节奏进行更新。
使用 IBM Cloud Virtual Servers for VPC 和 VPC 网络功能，实现可预测、低成本或无成本的数据摄取和移动支出，从而降低每月的总体拥有成本。
使用 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC 和 IBM Secure Execution for Linux Technology，在云端安全地部署敏感数据。
借助 IBM Cloud VPC 基础架构和 IBM Spectrum® 软件，利用动态混合云功能来管理工作负载和出口成本，从而扩展多个并行任务并降低成本。
基于 Intel® Xeon® 处理器构建的高度可扩展的单租户和多租户虚拟服务器实例，可以快速启动，实现最大限度的网络隔离和控制。
真正专用的单租户服务器，可在 10 分钟或更短的时间内准备好 100 Gbps 上行链路 - 基于第二代 Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU。