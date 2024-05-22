IBM Cloud VPC 解决方案

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) 是一个高弹性且高度安全的软件定义网络 (SDN)，您可以在这个网络上为业务运营构建独立的私有云，同时保持基本的公有云优势。 您可以选择计算、存储和网络资源，我们将会提供最大的可用性和可扩展性，以及各种经济高效的选项来满足您的工作负载需求。 IBM Cloud VPC 专为满足您的 IaaS、PaaS 和混合云需求而构建，可为 VMware、SAP、IBM Z® 等提供解决方案。