网络管理有助于预配、监控、保护、运营和维护组织的数据传输通道例如，组织的 IT 人员可能会优先考虑让任务关键型应用程序（而非那些不太重要或非必要的应用程序）使用相关网络的处理能力和内存。

当内部网络能力和专业知识有限时，企业可能会将部分或全部网络管理工作外包给托管服务提供商 (MSP) ，以腾出内部 IT 人员的时间。MSP 可以管理基本的网络访问和传输服务（例如局域网 (LAN) 和广域网 (WAN) 线路），也可以管理更复杂的连接（例如软件定义广域网 (SD-WAN) 网络中的连接）。