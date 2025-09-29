网络管理是指网络管理员利用各种技能、流程和工具来管理网络，确保网络资源（例如网络中现有的硬件、存储、内存、带宽、数据和处理能力）随时可供用户使用，并尽可能提供高效安全的服务。
网络管理有助于预配、监控、保护、运营和维护组织的数据传输通道例如，组织的 IT 人员可能会优先考虑让任务关键型应用程序（而非那些不太重要或非必要的应用程序）使用相关网络的处理能力和内存。
当内部网络能力和专业知识有限时，企业可能会将部分或全部网络管理工作外包给托管服务提供商 (MSP) ，以腾出内部 IT 人员的时间。MSP 可以管理基本的网络访问和传输服务（例如局域网 (LAN) 和广域网 (WAN) 线路），也可以管理更复杂的连接（例如软件定义广域网 (SD-WAN) 网络中的连接）。
您或许还会听到或看到“网络管理”一词，这是指运用 IT 系统管理员和网络运营中心 (NOC) 执行预配、配置管理、故障管理、性能管理、安全管理和其他网络管理任务。
网络管理是指管理员为维护和保护网络安全而执行的任务，而网络管理系统（又称网络管理软件）则是管理员用来执行这些任务的工具。更具体地说，网络管理系统收集网络设备的实时数据，并为管理员提供一个集中控制点，让他们可以在其中管理网络安全策略、分配网络资源等。例如，网络管理员可以为任务关键型应用程序设置故障转移策略，以便在网络中断威胁到主要服务访问时，自动从备份位置切换到内存。
网络管理系统能够：
网络管理方面的任务包括：
网络管理协议定义了管理、监控和维护网络的流程、程序和政策。网络管理员会根据该协议，通过网络管理系统从网络设备获取和查看可用性、网络延迟、数据包／数据丢失和错误信息。
网络管理系统还可以通过网络管理协议自动收集设备信息，以执行更新软件或性能监控等自动化任务。网络管理协议的示例包括：
网络管理的好处包括：
