威胁管理是网络安全专业人员防止网络攻击、检测网络威胁和响应安全事件的过程。
大多数安全团队都面临信息碎片化，这可能导致安全运营中出现盲点。只要存在盲点，就会削弱团队及时识别、防范和应对安全威胁的能力。
如今的危险包括变异软件、高级持续性威胁 (APT)、内部威胁以及云计算服务周围的漏洞 - 超出了防病毒软件的处理能力。随着受保护的 IT 基础架构和远程员工队伍的边界不断消失，企业不断面临新的复杂风险和安全威胁。
在这种不断变化的威胁形势和向云转变的背景下，安全专业人员的工作基于这样的假定：泄露已经发生并将再次发生。
借助自动化和人工智能，网络威胁管理系统可以帮助应对当今网络罪犯的高级攻击。它为安全团队提供了成功所需的可视性。统一安全数据使安全团队能够在有数千个端点的网络中和多个云之间识别面临风险的数据和漏洞。
在网络安全领域，来自组织内部的威胁尤其危险。与外部威胁相比，内部攻击对组织造成的损失更大。了解什么是内部威胁以及如何降低威胁。
许多现代威胁管理系统都使用美国国家标准与技术研究院 (NIST) 建立的网络安全框架。NIST 提供全面的指导，帮助私营部门组织改进信息安全和网络安全风险管理。他们的指南之一 NIST 网络安全框架 (NIST CF) 由标准、最佳实践和五项核心功能（识别、保护、检测、响应和恢复）组成。
网络安全团队需要透彻了解组织最重要的资产和资源。识别功能包括资产管理、商业环境、治理、风险评估、风险管理策略和供应链风险管理等类别。
保护功能涵盖了用于制定和实施适当的保障措施以及保护关键基础设施的大部分技术和物理安全控制措施。这些类别为身份管理和访问控制、意识和培训、数据安全、信息保护流程和程序、维护和保护技术。
检测功能采取可提醒组织注意网络攻击的措施。检测类别包括异常和事件、持续安全监控和早期检测流程。
响应功能确保对网络攻击和其他网络安全事件做出适当响应。类别包括响应计划、通信、分析、缓解和改进。
恢复活动实施网络弹性计划，并在遇到网络攻击、安全漏洞或其他网络安全事件时帮助确保业务连续性。恢复功能是恢复计划的改进和沟通。
当今的企业组织设置了配备 AI 等现代技术的安全运营中心 (SOC)，以有效检测、管理和响应威胁。通过实施 AI 驱动的技术以及一系列开放、模块化的威胁管理解决方案和服务，组织可以花费更少的时间和资源来集成和操作分散的工具和数据源。
该技术可以建立高效、相互关联的数据交换、分析和响应流程，从而转变和增强安全运营能力。供应商可以根据客户要求提供威胁管理解决方案，例如软件、软件即服务 (SaaS) 或托管服务。
解决方案提供商还可以定制设计、构建、管理或提供工具，以实现威胁管理生命周期的各方面目标。它们为 SOC 团队提供相同的 AI 驱动的威胁检测和调查工具以及威胁管理解决方案和服务，以从现有资源和投资中获得最大价值。
一种打击网络犯罪的新方法，采用由 AI 和编排提供支持的集成方法和专业知识。借助 IBM® 威胁管理服务平台，您可以识别与您最相关的高级威胁，确定其优先级并采取相应行动。
IBM® Cloud Pak for Security 是一个开放的安全平台，可连接到您的现有数据源。它可以生成更深入的见解，并使您能够通过自动化更快地采取行动。无论您的数据是驻留在 IBM 还是第三方工具、本地还是多云环境中，这个平台都能帮助您发现并应对威胁和风险，同时数据仍保留在原地。
威胁检测只是安全方程式的一半。您还需要一个智能的事件响应功能，以应对不断增长的警报量、多种工具和人员短缺。通过自动化、流程标准化以及现有安全工具与 IBM 的集成，加快事件响应速度。
情报质量差、缺乏信任以及与其他数据源和组织的整合程度低，使得获取可操作的见解以阻止网络攻击的能力面临挑战。IBM 威胁情报服务配合能够设计、构建、交付和运营自动化网络威胁平台的专家，可简化您的情报管理。
内部威胁占网络攻击的 60%，而且它们很难检测。大多数情况在数月或数年内都不会被发现。了解可能预示着活跃的内部威胁的行为异常。了解可能预示着活跃的内部威胁的行为异常。发现并控制整个企业中所有类型的特权账户。
利用 IBM® FlashSystem 保护措施快速响应和恢复，使您能够恢复隔离且不可变的副本，从而最大限度地减少网络攻击的影响。
检测并消除受攻击设备上的恶意软件。借助统一终端管理 (UEM) 解决方案，您几乎可以监控和控制所有移动设备、应用程序和内容。运行人工智能驱动的安全分析，维护所有平台的安全。
远程工作趋势和端点互连的兴起带来了一系列网络安全挑战。为了应对这些问题，需要一种现代的、AI 驱动的端点响应和检测工具，以便主动阻止和隔离恶意软件和勒索软件威胁，并推动端点安全迈入零信任时代。
识别、保护、检测和恢复整个存储基础架构中的数据，同时通过与安全仪表板的集成，提供简单、整合的数据保护和网络弹性状态视图。
IBM 网络安全服务提供咨询、集成和托管安全服务以及进攻和防御功能。我们将全球专家团队、专有技术及合作伙伴技术相结合，共创量身定制的安全计划来管理风险。