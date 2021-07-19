大多数安全团队都面临信息碎片化，这可能导致安全运营中出现盲点。只要存在盲点，就会削弱团队及时识别、防范和应对安全威胁的能力。

如今的危险包括变异软件、高级持续性威胁 (APT)、内部威胁以及云计算服务周围的漏洞 - 超出了防病毒软件的处理能力。随着受保护的 IT 基础架构和远程员工队伍的边界不断消失，企业不断面临新的复杂风险和安全威胁。

在这种不断变化的威胁形势和向云转变的背景下，安全专业人员的工作基于这样的假定：泄露已经发生并将再次发生。

借助自动化和人工智能，网络威胁管理系统可以帮助应对当今网络罪犯的高级攻击。它为安全团队提供了成功所需的可视性。统一安全数据使安全团队能够在有数千个端点的网络中和多个云之间识别面临风险的数据和漏洞。

在网络安全领域，来自组织内部的威胁尤其危险。与外部威胁相比，内部攻击对组织造成的损失更大。了解什么是内部威胁以及如何降低威胁。