什么是 SD-WAN？

传统的 WAN 是由实体路由器组成的网络，用于在以太网或 Wi-Fi 网络等多个局域网 (LAN) 内的设备之间传输数据。WAN 可以在多种协议中任选其一来传输数据，例如多协议标签交换 (MPLS)。MPLS 是一种使用最短实体路径路由 WAN 流量的协议。

虽然单个 LAN 仅限于一栋办公楼等实体位置，但 WAN 可以包括多个 LAN，这些 LAN 既可以位于同一办公室，也可以位于相隔数英里的不同大楼。

然而，WAN 仅限于其所在地区的电信电路和互联网供应商传输服务的服务级别协议 (SLA)。例如，通过该地区互联网供应商提供的电缆或宽带互联网传输信息的 WAN 无法扩展到该实体基础架构之外。因此，WAN 网络可以覆盖两个办事处所有 20 个 LAN，仅因它们共享相同的传输服务。如果企业拥有第三座办公楼，而该办公楼所在区域使用其他传输服务，则需要一个单独的 WAN 来管理那里所有的 LAN 连接。此外，WAN 内各办事处的互联网接入带宽也受到限制。与传统 WAN 相比，SD-WAN 在这方面具备多种优势。

通过充当一系列基于路由器的 WAN 之上的软件层，SD-WAN 突破了这些 WAN 所面临的有形限制，并允许所有授权用户从任何地方通过单一应用程序，对涵盖不同地区、基础架构类型和传输服务供应商的所有网络流量进行监控、控制和优化。相反，如果没有一系列 WAN 网络之上的 SD-WAN，每个单独 WAN 的控制和配置将仅限于硬件层面。