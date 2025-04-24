多数互联网用户熟悉 MFA 中最常见的双因素身份验证 (2FA) 形式。双因素身份验证仅需两种凭证，但部分 MFA 方案要求三种或更多。

例如，要登录通过 MFA 提供保护的电子邮件帐户，用户可能需要输入正确的帐户密码（第一个因素），以及电子邮件提供商通过短信发送到用户移动设备的一次性密码（第二个因素）。对于特别敏感的帐户，可能还需要第三种证据，例如，拥有硬件密钥。

只有在每个 必需因素都核对无误的情况下，用户才能访问系统。如果出现任何错误，登录尝试将失败。

MFA 方法用于访问各种敏感帐户、资产和系统。它们甚至会在线下出现：使用银行卡（第一个证据）和 PIN 码（第二个证据）从 ATM 机上提取现金是 MFA 的一种形式。

MFA 已成为企业身份与访问管理 (IAM) 策略中愈发重要的组成部分。传统单因素身份验证依赖用户名与密码，此类凭证易遭窃取或破解。事实上，据 IBM《数据泄露成本报告》，凭证泄露是数据泄露最常见的诱因。

MFA 系统需要多个证据来确认用户身份，因此额外增强了安全性。即使黑客窃取了密码，他们也没有足够的信息未经授权访问系统。他们仍然需要提供第二个因素。

此外，第二个因素通常是比简单密码更难破解的东西，例如指纹辨识或物理安全令牌。