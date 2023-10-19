

在美国开展业务的上市公司必须遵守 SOX 法案：

实施内部控制，保护财务数据不被篡改。



定期向美国证券交易委员会 (SEC) 提交报告，证明安全控制的有效性和财务披露的准确性。





通过对财务报表和控制措施的年度独立审计。

对于审计上市公司的会计师事务所和发布证券研究报告的分析师，SOX 法案也制定了相应的法规。该法案对欺诈性金融活动和某些形式的违规行为处以巨额罚款和刑事判决。

虽然 SOX 是一项财务法规，但整个组织的利益相关者都要参与合规工作。随着企业越来越多地采用技术解决方案来保护复杂企业网络中的金融信息，IT 部门和网络安全团队变得尤为重要。

根据咨询公司 Protiviti 的 2023 年报告（ibm.com 外部链接），半数以上的公司表示，现在实现 SOX 合规需要更长的时间。组织平均每年在 SOX 合规工作上的花费超过 100 万美元。