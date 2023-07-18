在基本层面上，治理是规则、政策和流程的集合，可确保公司活动协调一致，支持实现业务目标。 它包括道德准则、资源管理、问责制和管理控制。

通过治理，还可确保高层管理人员能够引导企业各个层面发生的状况并对此产生影响，业务部门也能够根据客户的需求和企业总体目标开展业务活动。

高效的治理能够创造这样一种环境：既可以为员工赋能，又有效地控制和协调了各种行为和资源。 治理的目标之一就是平衡企业众多利益相关方的利益，包括高层管理人员、员工、供应商和投资者。

例如，为了保持这种平衡，通过治理可以帮助确保公司内部和外部利益相关方之间签订了有效的合同，从而公平分配责任、权利和奖励。 这还包括用于协调利益相关方和流程之间利益冲突的程序，进而确保监督、控制和数据流作为一种制衡体系发挥作用。

通过治理，既可以控制设施和基础架构（例如 数据中心），又可以在投资组合层面上对应用进行监督。

最重要的是，实施治理是为了对行为和结果负责。 可以通过实施商业道德惯例和企业公民守则来管理行为。 良好的治理会根据业务范围来明确工作，根据取得的成果而不是根据职责来评估员工。