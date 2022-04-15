持有因素是指一个人拥有的可以用来证明自己身份的东西。两种最常见的持有因素类型是软件令牌和硬件令牌。

软件令牌通常采用一次性密码 (OTP) 的形式。OTP 是 4-8 位数字的一次性密码，会在设定的时间后过期。软件令牌可以通过短信（或电子邮件或语音信息）发送到用户的手机上，也可以由安装在设备上的验证程序生成。

无论属于哪种情况，用户的设备基本上都是持有因素。2FA 系统假定只有合法用户才能访问与该设备共享或由该设备生成的任何信息。

虽然基于短信的 OTP 是最用户友好的持有因素之一，但它们也是最不安全的。用户需要通过互联网或手机连接才能接收这些数字码，黑客可以通过复杂的网络钓鱼或中间人攻击窃取这些数字码。OTP 还容易受到 SIM 卡克隆的影响，在这种情况下，犯罪分子会复制受害者智能手机 SIM 卡的功能，并用它来拦截短信。

身份验证应用程序可以在没有网络连接的情况下生成令牌。用户将应用程序与自己的帐户配对，应用程序会使用一种算法持续生成基于时间的一次性密码 (TOTP)。每个 TOTP 都会在 30-60 秒后过期，因此很难被盗。有些身份验证应用程序使用推送通知而不是 TOTP；当用户尝试登录帐户时，应用程序会向其手机发送推送通知，用户必须点击推送通知以确认尝试是否合法。

最常见的身份验证应用程序包括 Google Authenticator、Authy、Microsoft Authenticator、LastPass Authenticator 和 Duo。虽然这些应用程序比短信更难破解，但它们并非万无一失。黑客可以使用专门的恶意软件直接从身份验证程序1 中窃取 TOTP 或发起 MFA 疲劳攻击，在这种攻击中，黑客会向设备发送大量欺诈性推送通知，希望受害者不小心确认其中一个。

硬件令牌是作为安全密钥的专用设备，如密钥扣、身份证、加密狗。有些硬件令牌插入电脑的 USB 端口，并将验证信息传输到登录页面；有些则生成验证码，供用户在出现提示时手动输入。

虽然硬件令牌极难被黑客破解，但它们也可能被盗，用户装有软件令牌的移动设备也可能被盗。事实上，根据 IBM 的《数据泄露成本报告》告，多达 6% 的数据泄露事件都与设备丢失和被盗有关。