威胁追踪很重要，因为它可以帮助组织完善其安全状况，防范勒索软件、内部威胁和其他可能被忽视的网络攻击带来的风险。

虽然自动化安全工具和警惕的安全运营中心 (SOC) 分析人员能够在大多数网络安全威胁造成重大损害之前将其检测出来，但一些复杂的威胁可能会绕过这些防御机制。

恶意行为者进入系统后，可能会潜伏数周甚至数月，然后才被发现。根据 IBM 的数据泄露成本报告，识别已发生的数据泄露平均需要 194 天。而在此期间，攻击者不断窃取数据和凭据，以获取更多访问权限。

这些潜在威胁能造成多大的损害？根据数据泄露成本报告，一次泄露给公司造成的损失平均为 488 万美元。从攻击者初次访问到受到遏制之间相隔的时间越长，组织付出的代价就越高昂。

有效的威胁搜寻需要安全团队主动搜索这些隐藏的威胁。这样一来，组织就能更快地发现入侵并部署缓解措施，从而减少攻击者可能造成的损害。