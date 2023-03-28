假冒安全软件诈骗始于一条消息：欺骗性文本、网络钓鱼电子邮件，或者（最常见的是）浏览器弹出窗口。假冒安全软件消息的特点是使用恐吓计策，例如病毒威胁或法律诉讼，让受害者立即采取行动。

假冒安全软件弹出窗口可能会使用 Google 等真实公司的徽标，以显得真实合法。诈骗者还可能使用看似合法的 URL 和产品名称，例如“Mac Virus Defense”或“Windows Fixer”。一些诈骗者将弹出窗口伪装成来自设备操作系统的通知，闪烁诸如“安卓系统检测到问题！”之类的警告。其他诈骗者的消息看起来像是来自真实防病毒程序的报告，例如：“最近的一次扫描在您的设备上发现了五种病毒。”

在恐吓受害者之后，假冒安全软件消息会为他们的“问题”提供“解决方案”。通常，骗子会指示受害者下载假冒的安全软件或支付费用。如果用户照做，可能会发生一些事情：

用户按照该消息访问诈骗网站，在那里输入信用卡信息来购买该软件。但不会向受害者提供软件，骗子意在窃取受害者的数据来实施身份盗窃。



某些骗子不是窃取数据，而是向用户收取软件费用，而该软件除了可能会减慢设备速度以外什么也做不了。



在最糟糕的情况下，假冒安全软件程序是携带恶意软件的特洛伊木马，例如秘密收集个人数据的间谍软件。

即使受害者不照诈骗者的指示操作，假冒安全软件也可能会进入他们的设备。某些黑客设计了弹出窗口，以便单击“关闭”按钮，即会启动隐蔽的偷渡式下载。