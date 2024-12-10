神经网络、大型语言模型 (LLM) 和深度学习 模型在很大程度上依赖于训练数据的质量和完整性，这些数据最终决定了模型的功能。这些训练数据的来源多种多样，如互联网、政府数据库和第三方数据提供商。通过向这些训练数据集注入不正确或有偏倚的数据点（有毒数据），恶意行为者可以微妙地或彻底地改变模型的行为。

例如，通过投毒进行数据操纵可能导致数据错误分类，从而降低 AI 和 ML 系统的功效和准确性。更重要的是，这些攻击可能会带来严重的网络安全风险，尤其是在医疗保健和自动驾驶汽车等行业。