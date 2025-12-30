暗网承载着网页、消息传递渠道、文件共享网络和其他类似于常规或“公开”网络的服务。不同的是，暗网内容存在于暗网网络中，后者则是互联网中具备特定访问需求的匿名子区域。部分暗网网络采用邀请制。其他暗网网络则可通过正确的网络设置或软件（例如 Tor 浏览器）访问。



匿名是暗网的主要吸引力所在。暗网网络采用多层加密和间接路由等方法来隐藏用户的身份。访问暗网的用户和托管人身份都难以识别。

网络罪犯会利用这种匿名特性来掩盖其非法活动。记者、举报人和互联网日常用户可以利用暗网来避免自己被敌对政府、大企业、广告网络、预测算法和其他窥探者跟踪。

网络安全专业人士还会对暗网进行监控，将其作为威胁情报的重要来源。他们可以掌握黑客动向，及时了解网络攻击目标和技术，并跟踪新出现以及持续的数据泄露事件。

尽管暗网与非法活动和非法内容相关联，但在许多司法管辖区，访问暗网并非违法行为。