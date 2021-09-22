端到端加密 (E2EE) 是目前公认的最私密、最安全的网络通信方法。

与其他加密方法类似，E2EE 使用加密技术将可读明文转换为不可读密文。此过程有助于防止未经授权的用户访问敏感信息，并确保仅具有正确解密密钥的目标接收者才能访问敏感数据。

然而，与其他加密方法不同的是，E2EE 自始至终都能提供数据安全。该方法会在发送方的设备上加密数据，数据在传输过程中会保持加密状态，仅在到达接收方端点后才会对数据进行解密。此过程可确保通信服务提供商（例如 WhatsApp）无法访问这些消息。只有发送方和目标接收方可以读取消息。

相比之下，传输中加密仅在数据在端点之间移动时保护数据。例如，传输层安全 (TLS) 加密协议会对在客户端和服务器之间传输的数据进行加密。但是，它无法针对应用程序服务器或网络提供商等中介机构的访问提供强有力的保护。

传输中的标准加密通常更加高效，但许多个人和组织担心服务提供商访问其敏感数据所带来的风险。一旦有任何风险，即使是端点层面临的风险，都有可能严重威胁数据隐私和整体网络安全。

许多人认为 E2EE 是保护数字通信中敏感数据的黄金标准，尤其是随着组织将更多资源投入到有效的数据管理上，消费者越来越关注数据安全。最近的一项研究发现，81％ 的美国人都对各个公司如何使用他们收集到的个人数据感到担忧。1