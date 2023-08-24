对 IT 管理员詹姆斯来说，这似乎是轻松的一天。现在正值假期，大多数终端用户都不在办公室，因此他觉得这是个查看一些积压任务的好时机，也许还能稍微放松一下。但这时，电话响了。

他是罗伯特，是他所在公司的一名终端用户。罗伯特非常紧张，他从酒店打来电话，因为他的 iOS 智能手机在海滩上丢了。他们的公司既有企业设备政策又有 BYOD（自带设备）政策。Robert 参加了 BYOD 计划，因此这是他的个人设备，但其中存有公司数据，包括他为团队演示共享的最新财务预测。

James 打开公司正在使用的设备管理软件，立即在该工具中找到 Robert 的 iOS 智能手机，并进行了远程擦除。他想回去继续处理那些积压的任务。

但是，一切还没有结束。他看到一条实时通知，显示有用户试图在公司设备上下载游戏应用程序，这不符合公司政策。系统已向该终端用户发送了一条自动通知。那是他的朋友玛丽；玛丽的航班被延误了，她的孩子感到无聊，便向她要了她的 Android 智能手机 来看 YouTube。他点击了一则宣传游戏应用程序的广告并尝试下载该应用程序。

James 对 Robert 丢失的 iOS 智能手机所做的工作是移动设备管理 (MDM) 的一部分。就 Mary 的情况而言，针对不符合公司政策的应用程序，其访问设置属于移动应用管理 (MAM) 的一部分。MDM 和 MAM 都是统一终端管理解决方案的一部分。无论公司是实行 BYOD 政策、仅使用公司自有设备，还是两者兼有；也无论用户使用的是 iOS 智能手机、Android 智能手机还是平板电脑，所有设备和应用程序都需要进行管理和保护。必须制定移动安全策略，否则可能会丢失企业数据、个人数据和敏感数据。